Ile Maurice: Actuarix Consulting aux commandes des investissements des fonds de l'État

C'est Actuarix Consulting Ltd, anciennement connue sous le nom d'Aon Solutions Ltd, qui a été retenue par le ministère des Finances pour agir en tant que consultant en stratégie d'investissement auprès du National Pensions Fund (NPF)/National Savings Fund (NSF) Investment Committee. Le contrat, attribué la semaine dernière à la suite d'un Request for Proposals lancé en janvier, porte sur un montant de Rs 3,84 millions pour une période initiale d'un an, renouvelable pour une année supplémentaire en fonction des performances du cabinet.

Ce choix ne constitue toutefois pas une première. La firme avait déjà été sollicitée par le passé pour accompagner les autorités dans la gestion et l'orientation des investissements des fonds administrés par le ministère de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale. Cette continuité traduit la volonté des autorités de s'appuyer sur une expertise déjà familière avec les mécanismes de gestion des fonds de pension et d'épargne nationaux.

C'est Imrith Ramtohul et son équipe qui piloteront ce mandat stratégique. Ils seront appelés à participer régulièrement à des réunions avec les techniciens du ministère des Finances afin de conseiller le comité sur les orientations d'investissement des différents fonds sociaux. Au total, plus de Rs 220 milliards d'actifs sont aujourd'hui sous la responsabilité du NPF/NSF Investment Committee.

Le NPF, créé sous la National Pensions Act, affichait une valeur de portefeuille de Rs 159,4 milliards à fin juin 2025. Le NSF, établi sous la National Savings Fund Act, disposait pour sa part de Rs 46,7 milliards. À cela s'ajoutent le NSF Transitional Unemployment Benefit (NSF TUB), avec Rs 7,7 milliards, ainsi que le Portable Retirement Gratuity Fund (PRGF), doté de Rs 8,7 milliards.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce comité, présidé par Anandsing Acharuz conformément à l'article 38 de la National Pensions Act, a pour mission de déterminer la manière dont les surplus de ces fonds doivent être investis. La législation prévoit également qu'il puisse être assisté par des professionnels externes - gestionnaires d'actifs, custodians ou conseillers en investissement - recrutés par le ministère des Finances. C'est dans ce cadre qu'Actuarix Consulting Ltd a été sélectionnée à l'issue de l'exercice d'appel d'offres.

Une lecture attentive de la structure actuelle des portefeuilles révèle une forte concentration dans les instruments gouvernementaux. Ceux-ci représentent 32,29 % des actifs du NPF et 36,15 % de ceux du NSF. Pour le NSF TUB et le PRGF, cette exposition est encore plus marquée, atteignant respectivement 85,53 % et 76,43 %. Une part importante des fonds reste également investie sur les marchés étrangers à travers les foreign equities et les mutual funds, qui représentent près de 32 % des actifs combinés du NPF et du NSF. Les allocations comprennent aussi des obligations corporatives locales, des produits structurés, des participations dans des sociétés mauriciennes, des fonds immobiliers, des investissements alternatifs ainsi que des dépôts en devises étrangères. Cette diversification traduit une volonté d'équilibrer sécurité, rendement et exposition aux marchés internationaux.

La nomination d'Actuarix intervient dans un contexte où la gestion et la performance des fonds sociaux suscitent un intérêt croissant, notamment dans le cadre des débats entourant la réforme des pensions. Lors d'une récente séance parlementaire, le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, a été interpellé sur les soldes des fonds ainsi que sur les investissements réalisés depuis 2015.

Dans sa réponse au Parlement, le ministre a indiqué que le NPF affichait un solde d'environ Rs 165,1 milliards à décembre 2025, tandis que le NSF atteignait Rs 50,26 milliards. Il a également rappelé que le système de contributions au NPF avait été interrompu en août 2020 avec l'introduction de la Contribution sociale généralisée, tout en précisant qu'une réflexion est actuellement en cours sur une éventuelle réintroduction du NPF dans le cadre des travaux de la commission d'experts sur la réforme des pensions.

Selon Ashok Subron, les deux fonds fonctionnent comme des véhicules d'investissement effectuant des opérations d'achat et de vente sur une base continue. À titre d'exemple, il a indiqué que le NPF avait acquis environ Rs 222 milliards d'instruments gouvernementaux au cours des dix dernières années, ces placements ayant ensuite été renouvelés à leur échéance.

Concernant les performances, le ministre a souligné qu'au 31 décembre 2025, le rendement du NPF s'élevait à 7,25 %, contre 7,21 % pour le NSF. Des chiffres qui traduisent une rentabilité relativement soutenue malgré un environnement financier international marqué par les tensions inflationnistes, les fluctuations des taux d'intérêt et les incertitudes géopolitiques.

Dans ce contexte, le rôle d'Actuarix Consulting Ltd apparaît particulièrement stratégique. Au-delà de la simple allocation d'actifs, le cabinet devra accompagner les autorités dans la gestion des risques, l'évaluation des opportunités locales et internationales ainsi que l'optimisation des rendements à long terme des principaux fonds sociaux mauriciens.