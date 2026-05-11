Ile Maurice: Pahlad Ramsurrun remet six ouvrages au coeur de la mémoire mauricienne

Dans le sillage de la Journée mondiale du livre, l'Indradhanush Sanskritic Parishad, en collaboration avec l'Arya Sabha Mauritius et l'Aapravasi Ghat Trust Fund, a procédé, le 25 avril, à l'Arya Mandir de Beau-Bassin, au lancement de cinq ouvrages et d'un magazine consacré à des personnalités mauriciennes disparues. Les publications, signées ou éditées par Pahlad Ramsurrun, portent notamment sur Beekramsing Ramlallah, le Dr Jugroo Seegobin, Dookhee Gungah et le Pr Ram Prakash, ainsi que Impressions of a Fortnight in Soviet Land et Mauritius Ki Lok Kathayan.

Auteur et éditeur d'Indradhanush, Pahlad Ramsurrun a replacé cette initiative dans une longue trajectoire de publication et de transmission. Il a rappelé qu'en 1988, il avait déjà publié «dans cette même salle dix livres», soulignant ainsi la continuité d'un engagement consacré à la préservation de pans parfois oubliés de l'histoire mauricienne. À travers ces ouvrages, l'auteur souhaite rendre hommage à des figures qui ont marqué l'éducation, la culture, la langue hindi et la vie publique.

La présidente de l'Arya Sabha Mauritius, Shanti Mohabeer, a, elle, insisté sur la dimension patrimoniale de l'événement. Selon elle, ces publications ne sont pas de simples livres, mais des supports de mémoire. «Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement lire les livres», a-t-elle déclaré, en mettant l'accent sur la nécessité de célébrer et de préserver l'héritage culturel transmis par ces personnalités.

Le journaliste et Associate Editor de l'Indradhanush, Yvan Martial, a salué le travail de Pahlad Ramsurrun, qu'il a présenté comme un passeur de mémoire. Pour lui, ces ouvrages devraient trouver leur place dans les bibliothèques scolaires, lançant cette mise en garde : «Si dans une bibliothèque scolaire il n'y a pas ces livres-là, c'est un crime pour ma jeunesse.» Pour lui, ces publications offrent aux jeunes générations l'occasion de découvrir ceux qui ont contribué à écrire l'histoire du pays.

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Présent également, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a évoqué l'importance d'un tel travail pour les générations actuelles et futures. Le président de la République, Dharam Gokhool, a conclu sur une note d'espérance, affirmant : «Ena bann difikilte dan nou pei me ena lespwar.» Il a appelé à «sow the seed of hope» et à travailler ensemble «as one people as one nation».