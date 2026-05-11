Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie sous les projecteurs

Quelques jours seulement après sa prestation de serment en tant que Deputy Prime Minister (DPM), Arianne Navarre-Marie, qui a succédé à Paul Bérenger, a pris possession de son nouveau bureau à la Government House ce lundi 11 mai. En l'absence de Navin Ramgoolam, en déplacement au Kenya depuis hier soir pour participer au sommet Africa Forward, elle assume également le rôle de Première ministre par intérim.

Par ailleurs, en sa qualité de ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie fait face à un agenda particulièrement chargé. Parmi ses responsabilités immédiates figure la réponse aux questions inscrites au Prime Minister's Question Time (PMQT), une séance habituellement réservée au chef du gouvernement. Cette session est prévue demain à l'Assemblée nationale.

Dans son entourage, il est précisé qu'elle a saisi l'occasion de rencontrer les hauts fonctionnaires et a également eu une réunion avec les parlementaires. Également a son agenda ce lundi, une réunion du Bureau politique du Mouvement militant mauricien. «Elle est arrivée très tôt au bureau et est restée très concentrée sur son travail pendant toute la journée», nous confie un de ses proches collaborateurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Arianne Navarre-Marie, avec son expérience et son engagement en matière d'égalité des genres, est bien positionnée pour gérer ces responsabilités intérimaires tout en poursuivant ses initiatives ministérielles. Son rôle intérimaire en tant que Première ministre lui permettra de présider des débats parlementaires clés et de répondre directement aux interrogations des députés, démontrant ainsi la flexibilité et la résilience des institutions démocratiques à Maurice.

Alors que Navin Ramgoolam représente Maurice au somme, Arianne Navarre-Marie assure la stabilité interne du pays. Cette période intérimaire met en lumière l'importance des rôles secondaires au sein du gouvernement, qui peuvent rapidement devenir centraux en cas d'absence du Premier ministre. Les observateurs politiques suivront de près comment elle gèrera ces défis, notamment lors du PMQT, où des questions variées sur la politique nationale pourraient être abordées.