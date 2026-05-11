Ile Maurice: Championnat de Maurice - Mathieu Visenjoue et Cyrielle Subdurally champions

Le Stars Club a organisé, le samedi 2 mai au collège St Mary's, les championnats de Maurice de canne de combat. Sous l'égide de la Fédération mauricienne de Boxe Française Savate, cette compétition a servi de test grandeur nature pour la présélection nationale en vue des Mondiaux de juillet en République tchèque. Cela dit, lors des joutes individuelles ce sont Mathieu Visenjoue et Cyrielle Subdurally qui se sont imposés en finale.

La Junior Minister au ministère des Sports, Karen Foo KuneBacha, a assisté aux échanges qui ont réuni des tireurs de cinq régions, incluant Rodrigues, Beau Bassin Rose-Hill, Port Louis et Bel-Ombre. L'enjeu était clair : prouver que le bagage technique est suffisant pour franchir le palier international.

Grand favori chez les seniors messieurs, Mathieu Visenjoue a tenu son rang en finale face à Elie Dartaniel Milazar, représentant de Rodrigues. Pour le champion du monde 2024 (catégorie fauteuil), ce titre national est une étape de travail. Il a d'ailleurs insisté sur la hiérarchie des priorités en compétition : si le cardio est indispensable pour tenir les trois rounds d'une minute trente (et deux minutes en finale), c'est la pureté du geste qui fait la différence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Peut-être que quelqu'un a un full cardio, mais s'il y a zéro technique, il ne pourra pas gagner ou même être présélectionné. C'est surtout la technique qui compte», a analysé le vainqueur. Pour lui, l'inverse est plus complexe à gérer : un bon technicien qui manque de souffle au départ, peut progresser, car le cardio se travaille en quelques mois. Toutefois, la technique, elle, demande des années de correction. Chez les féminines, la finale a vu Cyrielle Subdurally s'imposer face à Mylena Lenette dans un assaut où la précision a primé sur l'agressivité. Dans l'épreuve par équipe mixte, le format court de 6 rondes d'une minute a imposé une intensité tactique constante. Le Stars Club a su faire la différence sur la gestion des touches et la discipline défensive pour l'emporter devant les formations de Joachim et Bel-Ombre.

Le juge central, Kersley Visenjoue, lui-même 4e mondial en 2004 à la Réunion, a observé une progression intéressante malgré une longue absence de compétitions officielles. Il a notamment relevé la présence de «stylistes» capables de respecter les codes rigoureux de la discipline. La canne ne tolère pas l'improvisation : chaque lâcher de canne, chaque sortie d'aire ou chaque oubli de paraderiposte (attaquer sans attendre la parade de l'adversaire) est lourdement sanctionné par les trois juges de coin.

«On apprécie cette reprise. Il y en a qui sont très bons, d'autres qui doivent encore apprendre, mais on a vu des diamants à polir», a confié Kersley Visenjoue, notant que des régions comme Rodrigues et Bel-Ombre apportent une vraie fraîcheur. L'objectif est maintenant de peaufiner les détails techniques avant le départ pour Prague, où le niveau de l'opposition sera tout autre face aux meilleures nations mondiales.