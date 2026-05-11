Ile Maurice: Un récidiviste arrêté après une vive altercation avec des policiers

Une violente altercation a éclaté le dimanche 10 mai au poste de police de Rose-Belle, impliquant Marianne François Darcise, un récidiviste de 33 ans de Rose-Belle. L'incident a conduit à son arrestation après qu'il a été accusé d'agression envers plusieurs policiers.

Vers 13 heures, il s'est présenté au poste afin pour signer comme chaque jour, conformément aux conditions imposées dans le cadre d'une affaire devant la Cour de Moka. L'inspecteur responsable aurait demandé une vérification concernant une possible violation de ses conditions de remise en liberté ou l'existence d'un mandat d'arrêt à son encontre. La situation a dégénéré. Il se serait emporté avant d'adopter un comportement jugé agressif et provocateur envers les policiers présents. Il aurait proféré des insultes et menaces à leur encontre, tout en refusant de coopérer. Malgré les tentatives de l'inspecteur pour calmer la situation, Marianne François Darcise aurait quitté précipitamment le poste.

Des policiers se sont alors lancés à sa poursuite avant de l'intercepter près d'un commerce de la région. Selon les policiers impliqués, le suspect aurait résisté énergiquement à son arrestation. Il est accusé d'avoir asséné plusieurs coups aux policiers et d'avoir frappé un inspecteur à la tête avec son téléphone portable. Le rapport mentionne également qu'un sergent aurait reçu un coup de poing au visage tandis qu'un autre policier aurait été mordu à la main lors de l'intervention. Le suspect aurait continué à lutter pour s'enfuir, avant d'être finalement maîtrisé avec le concours d'éléments de la Division Supporting Unit de Rose-Belle.

Il aurait chuté sur la route et aurait subi des blessures au visage. Les policiers affirment avoir dû recourir à une force minimale afin de procéder à son arrestation en raison de son comportement décrit comme violent, agressif et excité. Les policiers blessés ont reçu des soins à l'hôpital Jawaharlal Nehru. Une enquête a été ouverte.

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