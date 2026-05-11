Sénégal: Diomaye Faye veut marquer ses distances avec le Pastef

A Mbour, sa ville natale, la coalition présidentielle " Diomaye Président " a cherché à envoyer un signal clair au Pastef.

Deux ans après son arrivée au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye entend désormais affirmer son propre leadership politique, au-delà du parti Pastef qui l'a porté à la magistrature suprême en 2024.

Présenté comme un simple meeting de bilan, l'événement revêt en réalité des enjeux politiques majeurs, tant pour l'équilibre du pouvoir à l'intérieur de la majorité que pour les futures échéances électorales.

Affirmer une présidence autonome

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Depuis plusieurs mois, le président sénégalais s'emploie à marquer ses distances avec le Pastef, formation dirigée par son Premier ministre Ousmane Sonko. Lors d'une interview très remarquée début mai, Bassirou Diomaye Faye a dénoncé une " personnalisation excessive " du projet politique, une critique interprétée comme une mise en garde directe contre l'hyper-centralité de Sonko dans l'espace politique sénégalais.

Le meeting de Mbour s'inscrit dans cette logique. Pour de nombreux observateurs, il s'agit d'une tentative assumée de structurer un courant " diomayiste ", adossé à la fonction présidentielle et distinct de la machine militante du Pastef. Un recentrage institutionnel qui vise à rappeler la hiérarchie constitutionnelle dans un régime où le président demeure le détenteur ultime du pouvoir exécutif.

Un test de popularité à haut risque

Choisir Mbour n'avait rien d'anodin. C'est à la fois un fief électoral et un terrain sécurisé pour tester la capacité de mobilisation présidentielle. La forte affluence au stade Caroline-Faye a permis à la coalition de montrer qu'elle dispose d'un ancrage réel en dehors des réseaux strictement pastefiens, même si l'absence du président, remplacé par une allocution vidéo, a été commentée.

Pour les analystes, l'enjeu était double : démontrer une base populaire propre, mais aussi préparer psychologiquement l'opinion à une recomposition politique en vue des législatives intermédiaires et, surtout, de la présidentielle de 2029.

La question explosive de 2029

À Mbour, plusieurs responsables de la coalition ont ouvertement appelé Bassirou Diomaye Faye à briguer un second mandat. Une prise de position prématurée, mais révélatrice. Si la Constitution le permet, cette perspective change la donne au sein de la majorité : elle suppose soit une cohabitation durable avec Ousmane Sonko, soit une clarification franche des rôles et des ambitions.

Or, la relation entre les deux hommes apparaît de plus en plus fragile. Limogeages ciblés, recomposition de la communication présidentielle et tensions autour du contrôle de la coalition traduisent un bras de fer larvé au sommet de l'État. Une rupture ouverte fragiliserait la majorité, mais une cohabitation ambiguë pourrait aussi nourrir l'usure politique.

Sur le fond, le président reste confronté à des attentes sociales considérables : emploi des jeunes, coût de la vie, réformes de la justice et gouvernance économique. Si des avancées sont mises en avant par le pouvoir, plusieurs réformes promises tardent à produire des effets visibles, alimentant une impatience croissante dans la population au Sénégal.

Dans ce contexte, le meeting de Mbour sert aussi de remobilisation militante, à un moment où l'exécutif reconnaît lui-même que " des temps difficiles " se profilent, notamment en raison des contraintes budgétaires et de la dette.

Un moment charnière

Plus qu'un rassemblement partisan, le meeting de Mbour apparaît ainsi comme un moment charnière du quinquennat. Il marque l'entrée de Bassirou Diomaye Faye dans une phase plus classique, mais aussi plus risquée, de l'exercice du pouvoir : celle où le président doit arbitrer entre loyauté politique, autorité institutionnelle et préparation de l'avenir.

Reste à savoir si cette stratégie de différenciation renforcera son assise ou si elle ouvrira une crise durable au sein de la majorité, dans un pays où l'unité du pouvoir a longtemps été présentée comme la clé de la " rupture" promise en 2024.