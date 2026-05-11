Sénégal: Le Diobasse veut préserver la cohésion de ses communautés

Thiès — Les journées culturelles du Diobass visent à préserver la cohésion entre les diverses communautés religieuses et ethniques de cette contrée de la région de Thiès, a indiqué le maire de Notto Diobass, Alioune Sarr.

Alioune Sarr présidait, ce weekend, la cérémonie de clôture de la quatrième édition des journées culturelles du Diobass, un rendez-vous annuel destiné, selon lui, à préserver l'héritage culturel de ce terroir multiethnique.

"Le Diobass est une terre de tradition, où cohabitent depuis plusieurs générations, Sérère, Wolof, Pulaar, Bambara, Diola et d'autres communautés encore, dans la paix, la cohésion et le respect mutuel", a dit Alioune Sarr.

Il estime que ces journées culturelles ne sont pas seulement "une simple fête", mais plutôt "une vision portée" par sa commune, pour préserver son "patrimoine culturel". Alioune Sarr y voit une "occasion pour transmettre nos valeurs à la jeunesse qui est l'avenir de la localité et de la nation".

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"Le Diobass est un Sénégal en miniature, où Wolof, Bambara, Pulaar et Sérère vivent dans la même maison", a dit l'ancien ministre, soulignant qu'il arrive qu'une partie de la maison soit musulmane et l'autre soit catholique".

Pour le maire, "le Diobass est une terre où les cultures ne s'opposent pas, mais se complètent", grâce à la tolérance, une valeur dont ont besoin le Sénégal, l'Afrique et le monde actuel, marqués, selon lui, par l'intolérance.

"Ce message de tolérance est adressé aux Sénégalais, mais aussi à l'Afrique et au monde, parce que nous sommes aujourd'hui malheureusement dans un monde d'intolérance", a-t-il insisté, tout en rappelant l'importance d'assurer la transmission des valeurs ancestrales.

M. Sarr a, en outre, présenté sa collectivité territoriale comme "une commune tournée vers l'avenir". Du fait de la dynamique enclenchée par Notto Diobass smart city, un programme communal d'aménagement et de développement d'une ville moderne et d'un territoire compétitif, cette collectivité attire des investissements et des projets structurants, dont un domaine industriel et une nouvelle ville dans la commune, a-t-il poursuivi.

"Notre ambition, c'est faire de Diobass un territoire moderne [qui ne perd pas] son âme", a ajouté le maire de Notto Diobass.