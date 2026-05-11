Sénégal: Fatick - La Police nationale veut aider les élèves à devenir des citoyens responsables

Fatick — Le chef du service de la sécurité publique de Fatick, le commissaire Malick Dieng, s'est engagé, lundi, à aider les élèves à devenir des citoyens responsables, conscients de leurs droits et devoirs.

"Nous voulons vous aider à devenir des citoyens responsables, conscients de vos droits et de vos devoirs. Nous voulons vous transmettre une culture de la paix et du respect. Et vous apprendre les réflexes qui sauveront peut-être vos vies", a-t-il dit s'adressant aux élèves du lycée Coumba Ndoffene Diouf.

La Police nationale a procédé le même jour au lancement officiel du projet Education policière sénégalaise (EDUPOLSEN) marquée par la cérémonie solennelle de levée des couleurs.

La Police nationale prévoit avec les élèves des séances de sensibilisation sur des enjeux cruciaux pour la jeunesse tels que la prévention contre l'usage de la drogue, l'éducation à la sécurité routière, la lutte contre les dangers de la cybercriminalité.

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"Nous sommes venus dire que la Police nationale ne se limite pas à réagir aux problèmes. Mais, elle choisit d'agir en amont, de prévenir plutôt que de guérir, d'éduquer plutôt que de sanctionner", a souligné le commissaire Malick Dieng.

Le secrétaire général de l'inspection d'académie (IA) de Fatick, a salué pour sa part, "cette initiative de la Police de dynamiter ses clichés négatifs, car, elle est là pour nous accompagner et veiller à notre sécurité".

Selon lui, l'école doit être le porteur des valeurs dont la société aspire. "C'est l'école qui porte la responsabilité du changement des comportements donc une telle collaboration avec la Police n'est que bénéfique", a ajouté M. Thioune.

Le proviseur du lycée Coumba Ndoffene Diouf, Arfang Sarr a qualifié la Police de "bras important" dans l'éducation des élèves, souhaitant une collaboration continue.