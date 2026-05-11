Afrique: Nasser Bourita représente SM le Roi à la cérémonie d'investiture du président djiboutien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita a représenté, samedi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, à la cérémonie d'investiture du président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh.

Lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée au Centre international des conférences dans la capitale djiboutienne, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et de délégations étrangères, de représentants d'organisations internationales, de membres du Corps diplomatique accrédité à Djibouti, ainsi que de plusieurs autres personnalités, M. Guellah a prêté serment en tant que président de la République de Djibouti pour un nouveau mandat de cinq ans.

À cette occasion, M. Bourita a transmis à M. Guellah les félicitations les plus chaleureuses de Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, et Ses meilleurs voeux de succès au président dans ses hautes fonctions en vue de conduire le peuple djiboutien frère vers davantage de progrès et de prospérité.

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, avait adressé un message de félicitations à M. Ismaïl Omar Guelleh à l'occasion de sa réélection président de la République de Djibouti.

Dans ce message, le Souverain, que Dieu L'assiste, avait exprimé Ses chaleureuses félicitations et Ses voeux sincères de plein succès à M. Omar Guelleh dans la conduite du peuple djiboutien pour la réalisation de ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité.