Afrique: Nasser Bourita représente SM le Roi à la cérémonie d'investiture du président djiboutien

11 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita a représenté, samedi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, à la cérémonie d'investiture du président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh.

Lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée au Centre international des conférences dans la capitale djiboutienne, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et de délégations étrangères, de représentants d'organisations internationales, de membres du Corps diplomatique accrédité à Djibouti, ainsi que de plusieurs autres personnalités, M. Guellah a prêté serment en tant que président de la République de Djibouti pour un nouveau mandat de cinq ans.

À cette occasion, M. Bourita a transmis à M. Guellah les félicitations les plus chaleureuses de Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, et Ses meilleurs voeux de succès au président dans ses hautes fonctions en vue de conduire le peuple djiboutien frère vers davantage de progrès et de prospérité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, avait adressé un message de félicitations à M. Ismaïl Omar Guelleh à l'occasion de sa réélection président de la République de Djibouti.

Dans ce message, le Souverain, que Dieu L'assiste, avait exprimé Ses chaleureuses félicitations et Ses voeux sincères de plein succès à M. Omar Guelleh dans la conduite du peuple djiboutien pour la réalisation de ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.