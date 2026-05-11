Maroc: Le musicien espagnol Antonio Arias explore les passerelles entre les sonorités andalouses et la musique gnaoua

Le musicien espagnol Antonio Arias a lancé un nouveau projet musical intitulé Mapa del Trance, une oeuvre inspirée des liens culturels et musicaux entre l'Andalousie et le Maroc, fondée sur une fusion entre les sonorités andalouses et la musique gnaoua.

Fruit de plusieurs années de recherche et de collaboration avec le musicien Moncho Rodríguez, ce projet s'inscrit dans la continuité de la démarche artistique d'Antonio Arias, reconnue pour son exploration des musiques expérimentales et alternatives.

Originaire de Grenade, Antonio Arias figure parmi les principales références de la scène alternative espagnole depuis les années 1980. L'artiste a publié plus de vingt-cinq albums à travers ses collaborations avec les groupes 091 et Lagartija Nick, ainsi que ses projets en solo.

Depuis 2018, il développe le projet Mawlid, consacré à la musique gnaoua marocaine, qu'il considère comme l'une des influences fondatrices du blues.

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Dans le cadre de cette nouvelle création, le musicien espagnol a réalisé en 2025 plusieurs sessions d'enregistrement dans cinq villes marocaines avec des artistes locaux, donnant naissance à Mapa del Trance. Le guembri, instrument emblématique de la musique gnaoua, y occupe une place centrale en tant que trait d'union sonore entre l'Andalousie et l'Afrique du Nord.

Le projet réunit également plusieurs artistes de renom, parmi lesquels Bachir Attar, Arafa Chaara, Khalid Sansi, Tarwa N Tiniri, Miguel Ríos et Moncho Rodríguez.

À travers cette oeuvre, Antonio Arias met en lumière le dialogue interculturel entre les deux rives de la Méditerranée, à travers un voyage musical mêlant héritage traditionnel et expérimentation sonore.

Bouillon de culture

Colloque

L'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC) organise, les 14 et 15 mai à Rabat, un colloque international consacré aux enjeux de l'écriture dramatique et de la mise en scène contemporaine.

Cet événement, placé sous le thème "Écriture et mise en scène théâtrales : liens, transformations et pédagogie", réunira des chercheurs, des dramaturges, des metteurs en scène, des universitaires et des artistes issus du Maroc, de France, du Portugal, de Tunisie, d'Allemagne, de Chine, de Russie, d'Irak, de Suède et du Congo.

Il vise à croiser les regards entre recherche académique, pratique scénique et transformations technologiques contemporaines, indique l'Institut dans un communiqué.

Plusieurs sessions thématiques aborderont des questions liées à l'identité de l'écriture dramatique et à ses fonctions, à la relation entre création théâtrale et innovation, aux écritures du réel ainsi qu'aux problématiques de citoyenneté. Les débats porteront également sur les transformations imposées par le numérique et l'intelligence artificielle sur les pratiques d'écriture et de mise en scène théâtrales.

Le programme mettra en lumière les problématiques de pédagogie et d'accompagnement artistique, la formation en mise en scène théâtrale ainsi que les approches interdisciplinaires associant théâtre, musique et performance, sans oublier les nouvelles formes d'expérimentation esthétique et scénographique, conclut le communiqué.