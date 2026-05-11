Afrique: Le Malaga CF baptise le stade principal de son académie au nom d'Abdallah Ben Barek

11 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Le Malaga CF a annoncé avoir baptisé le stade principal de son académie au nom d'Abdallah Ben Barek, en hommage à l'ancienne gloire marocaine de ce club andalou.

Cette annonce a été faite au complexe de La Academia, lors d'une cérémonie ayant réuni dirigeants, anciens joueurs, membres du staff technique, jeunes pensionnaires du centre de formation ainsi que plusieurs personnalités locales.

Ancien international marocain, Abdallah Ben Barek a rejoint Malaga en 1958 en provenance du Granada. Sous les couleurs du club andalou, il a disputé 215 matches et contribué à l'ascension de l'équipe de la troisième division jusqu'à l'élite du football espagnol.

Le Malaga CF a souligné, à cette occasion, que l'empreinte laissée par Ben Barek dépasse largement sa carrière de joueur, mettant en avant son engagement durant plusieurs décennies comme entraîneur, coordinateur de la formation et conseiller.

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Le club a également salué son rôle dans la formation de plusieurs générations de jeunes talents issus de l'académie malaguène, dont plusieurs évoluent aujourd'hui au plus haut niveau.

Dans une déclaration à la MAP, Abdallah Ben Barek, surnommé "Abdallah Málaga", s'est dit profondément ému par cet hommage, affirmant qu'il représente "une immense fierté" après plusieurs décennies consacrées au service du club andalou.

"Le FC Malaga a toujours été ma maison. J'y ai vécu les plus grands moments de ma carrière et j'ai eu le privilège d'accompagner plusieurs générations de jeunes joueurs", a-t-il confié, soulignant avoir toujours trouvé "un immense bonheur à travailler avec les jeunes talents et à contribuer à leur progression humaine et sportive".

Ben Barek a également mis en avant les liens forts qui l'unissent à la ville de Malaga et au club, relevant que cet hommage constitue "une reconnaissance inoubliable" qu'il partage avec tous ceux qui ont accompagné son parcours sportif et professionnel.

Plusieurs anciens joueurs passés par le Malaga CF, dont Brahim Díaz, ainsi que des figures du football espagnol et international, ont adressé des messages de reconnaissance à Ben Barek, saluant son parcours, ses valeurs humaines et son attachement au club andalou.

Le directeur général du Malaga CF, Kike Pérez, a indiqué que cette initiative vise à "préserver pour toujours l'héritage" d'Abdallah Ben Barek, considéré comme l'une des plus grandes légendes de l'histoire du club.

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