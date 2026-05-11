Maroc: Sa Majesté le Roi adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Abdelwahab Doukkali

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdelwahab Doukkali.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi affirme avoir appris avec grande affliction la disparition du grand artiste et musicien Abdelwahab Doukkali, après une riche carrière artistique et créative, jalonnée d'oeuvres raffinées qui resteront à jamais gravées dans les annales de la musique marocaine et arabe.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime Ses vives condoléances et Sa sincère compassion à l'ensemble de la famille du défunt, à ses proches, à sa grande famille artistique et à tous ses amis et admirateurs, suite à la disparition de l'un des piliers de la musique marocaine.

Le défunt artiste a enrichi, pendant plus de six décennies, le répertoire musical national de nombreuses oeuvres intemporelles, contribuant de manière significative au développement de la chanson marocaine moderne par son interprétation, son instrumentation et sa composition, tout en la portant bien au-delà des frontières du Maroc, ce qui lui a valu l'amour et l'admiration de ses fans et des mélomanes et lui a permis de recevoir de nombreuses récompenses prestigieuses aux niveaux national, arabe et international, lit-on dans le Message Royal.

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Sa Majesté le Roi souligne, par la même occasion, les nobles qualités humaines du défunt, son raffinement artistique, son patriotisme sincère et son attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite.

Le Souverain affirme partager les sentiments de la famille de feu Abdelwahab Doukkali en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, implorant le Très Haut de leur accorder patience et réconfort, et d'entourer le défunt de Sa Miséricorde et de Sa Mansuétude, de l'accueillir en Son Vaste Paradis et de le récompenser généreusement pour les services qu'il a rendus à son art et à sa patrie.

"Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée; entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis. Véridique est la parole de Dieu", conclut le Message Royal.