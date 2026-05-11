Afrique: Le dirham s'apprécie de 0,7% face au dollar du 30 avril au 6 mai

11 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Le dirham s'est apprécié de 0,7% vis-à-vis du dollar américain et de 0,1% face à l'euro durant la période du 30 avril au 6 mai 2026, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, fait savoir BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Au 30 avril, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 469,8 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,2% par rapport à la semaine précédente et de 20,3% en glissement annuel.

Concernant les interventions de Bank Al-Maghrib, elles ont totalisé 150,3 MMDH en moyenne quotidienne durant la semaine du 30 avril au 6 mai 2026. Ce volume se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 50,2 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (50,3 MMDH), des prêts garantis (49,7 MMDH), ainsi que des opérations de swap de change à hauteur de 120 millions de dirhams (MDH).

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Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est établi à 2,5 MMDH et le taux interbancaire s'est situé à 2,25%.

Lors de l'appel d'offres du 6 mai 2026 (date de valeur le 7 mai 2026), la Banque a injecté 55,4 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s'est apprécié de 1,3% au cours de la période du 30 avril au 6 mai 2026, portant sa performance depuis le début de l'année à 0,5%.

Cette évolution reflète notamment des progressions de 2,5% pour l'indice des "Bâtiment et matériaux de construction", de 2,1% pour celui des ' "Services de transport", de 4,2% pour la "Santé" et de 0,5% pour les "Banques". En revanche, les indices de "l'Électricité" et des "Distributeurs" se sont repliés de 2,6% et de 2,3% respectivement. Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est revenu, d'une semaine à l'autre, de 2,6 MMDH à 0,9 MMDH, réalisé principalement sur le marché central "Actions".

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