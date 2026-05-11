Maroc: Focus sur le rôle stratégique des MDM dans l'investissement, l'innovation et le développement économique du pays

Le rôle stratégique des Marocains du Monde (MDM) dans l'investissement, l'innovation et le développement économique du Maroc a été au centre de plusieurs panels organisés, vendredi à Marrakech, dans le cadre du 2e Forum économique des MDM.

Placée sous le thème "Investissement des MDM et innovation", cette plateforme dédiée à la valorisation du potentiel économique, humain et stratégique de la diaspora marocaine, se penche cette année sur la contribution des MDM dans l'économie nationale.

Le Forum favorise le dialogue direct entre les talents marocains résidant à l'étranger et les acteurs économiques nationaux, créant ainsi des synergies concrètes susceptibles de créer des partenariats durables.

Ainsi, les participants ont souligné le rôle accru des MDM dans la dynamique d'investissement au Maroc, à travers leur volonté de contribuer au développement économique du Royaume aussi bien par l'investissement direct que par le partage d'expertises et d'expériences.

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Ils ont relevé que les MDM ne se limitent plus aux investissements traditionnels, mais deviennent progressivement des investisseurs stratégiques impliqués dans des secteurs à forte valeur ajoutée.

À cet égard, les intervenants ont mis en avant l'apport des MDM dans le développement de l'écosystème entrepreneurial et des startups, particulièrement dans les domaines des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de la fintech, de la santé et de l'innovation.

La contribution des MDM ne se limite pas au financement, mais inclut également le transfert de compétences, l'accès aux réseaux internationaux et l'accompagnement des startups dans leur accélération et leur internationalisation, ont-ils fait remarquer.

Les panélistes ont également insisté sur la valeur ajoutée apportée par les MDM grâce à leurs compétences, leur maîtrise des technologies, leurs réseaux internationaux et leur connaissance des marchés étrangers, notant que leur engagement favorise le transfert de savoir-faire, le partage d'expertises ainsi que la création de passerelles entre les écosystèmes marocains et internationaux.

Par ailleurs, les échanges ont mis en lumière l'importance de mieux mobiliser l'épargne des MDM à travers des mécanismes complémentaires associant crowdfunding, fonds d'investissement et financement bancaire, tout en renforçant les dispositifs d'accompagnement, de gouvernance et de financement afin de lever les freins institutionnels, informationnels et financiers qui limitent encore le plein potentiel de cette dynamique.

Les panels organisés dans le cadre de cette 2e édition ont porté sur plusieurs thèmes pertinents, notamment "Investissement productif et innovation: l'impact stratégique des MDM", "Mobiliser l'épargne des MDM : quelles synergies entre le crowdfunding, les fonds d'investissement et le financement bancaire" et "Comment les MDM stimulent l'innovation et l'investissement régional".

Ce Forum s'achèvera par une cérémonie de remise des Trophées des Entrepreneurs Marocains du Monde, récompensant les entreprises créées au Maroc par des MDM ou les extensions de leurs entreprises internationales sur le territoire national.