Maroc: Vibrant hommage aux Goumiers marocains qui se sont sacrifiés pour la liberté de la France

Un vibrant hommage a été rendu aux Goumiers marocains qui se sont sacrifiés pour la liberté de la France, souvent au péril de leur vie, lors d'une cérémonie tenue vendredi dans la commune d'Épinal (Est), à l'occasion des commémorations du 81è anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.

Mobilisés pour mener des opérations éprouvantes et risquées, souvent en première ligne et dans des conditions extrêmes, ces combattants marocains ont fait preuve de courage et de bravoure exceptionnels pour défendre les idéaux de la liberté et de la fraternité, jouant un rôle clé dans la libération de la France et marquant l'histoire par leur engagement et leurs actes héroïques.

Cette cérémonie commémorative, tenue au pied du Monument national aux Goums marocains, au col de la Croix des Moinats, dans le massif des Vosges, a rassemblé des diplomates, des députés, des élus locaux et plusieurs autres personnalités civiles et militaires, en présence d'anciens combattants et de leurs familles ainsi que de représentants d'associations mémorielles.

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À cette occasion, la Consule générale du Maroc à Strasbourg, Soumia Bouhamidi, a salué la mémoire des Goumiers marocains, ces hommes qui, souvent très jeunes, ont quitté leur terre natale, leurs familles et leurs repères pour répondre à l'appel du devoir, tombant au champ d'honneur pour la libération de la France.

Les Goumiers marocains, dont la contribution durant la Seconde Guerre mondiale fut décisive, animés par un courage exemplaire et un sens aigu du devoir, ont pris part aux combats les plus rudes, notamment dans les Vosges et en Alsace, contribuant de manière déterminante à la libération de ces territoires, a-t-elle rappelé.

"Ils n'ont pas reculé et ont payé de leur sang, inscrivant ainsi une page glorieuse dans l'histoire partagée entre nos deux nations", a souligné Mme Bouhamidi, notant que ces hommages témoignent de la reconnaissance durable envers leur sacrifice et consacrent leur place dans la mémoire collective franco-marocaine.

Elle a également insisté sur le devoir de transmettre cette mémoire aux jeunes générations en vue de faire vivre les valeurs incarnées par ces héros, celles de la tolérance, de la solidarité, du respect mutuel et du vivre-ensemble.

Pour sa part, le sous-préfet du département des Vosges, Priscillien Pittet a mis en lumière le courage et la détermination des Goumiers marocains qui, à l'automne 1944 dans les montagnes vosgiennes, ont pris part à des combats d'une intensité exceptionnelle, notant que leur action avait été décisive pour la libération des vallées vosgiennes.

"Mais au-delà des faits d'armes, ce que nous honorons aujourd'hui, ce sont des hommes qui, pour beaucoup, n'avaient jamais vu l'Europe, et qui sont tombés ici, loin de leur terre natale", a-t-il affirmé, soulignant que le monument de la Croix des Moinats est le témoin de cette histoire qui rappelle aussi les liens durables d'amitié entre la France et le Maroc.

Il a également tenu à remercier les associations qui s'investissent de cette mission de mémoire, saluant leur engagement pour la préservation, la valorisation et la transmission de cet héritage aux jeunes générations.

Pour Jean-Marie Scotton, président de l'association La Koumia (Association des Anciens des Goums marocains et des Affaires indigènes en France), le Monument national des Goums marocains de la Croix des Moinats "montre que les Vosges n'ont pas oublié et que le sacrifice des goumiers pour notre Liberté résonne toujours dans nos coeurs".

"On ne peut que se réjouir qu'aujourd'hui encore, que cette mémoire partagée issue de cette fraternité d'armes soit toujours source de projets qui renforcent l'amitié franco-marocaine", a-t-il dit.

Il a insisté, à son tour, sur l'importance de continuer à donner tout leur sens à ces pages d'histoire pour que les jeunes générations mesurent la grandeur de l'engagement de leurs aînés pour des valeurs qui les unissaient tous et qui sont "le ciment de notre démocratie".

La cérémonie a été marquée par l'entonnement du Chant des Tabors, avec la très célèbre phrase "Zidou L'Goudem !" (Avancez, avancez !), prononcée par les soldats marocains pour galvaniser les esprits et stimuler la ténacité durant les missions militaires, transformée en chanson motivante et emblématique des Goums.