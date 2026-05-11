Afrique: Le cinéma du pays invité d'honneur de la 26ème édition du Festival International du Cinéma Africain de Khouribga

L'administration du Festival International du Cinéma Africain de Khouribga (FICAK) a annoncé avoir choisi le cinéma de la République Démocratique du Congo (RDC) comme "invité d'honneur" de sa 26ème édition, prévue du 30 mai courant au 6 juin prochain.

Ce choix s'inscrit dans la tradition du festival de célébrer le 7ème art africain et de s'ouvrir constamment sur les expériences cinématographiques pionnières du continent, dans le but de consolider les ponts de communication culturelle et artistique entre les peuples africains, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

La même source souligne que la célébration du cinéma de la RDC intervient en reconnaissance de cette expérience africaine riche par sa diversité culturelle et sa profondeur créative, ainsi que pour les oeuvres cinématographiques accumulées reflétant les mutations sociales, humaines et artistiques au sein du continent.

À cet effet, le festival consacrera à ce cinéma une programmation diversifiée comprenant des projections de films marquants et des rencontres ouvertes avec une pléiade de réalisateurs, critiques et artistes de la RDC, outre des moments d'hommage et des colloques mettant en lumière l'histoire du cinéma congolais et ses perspectives d'avenir.

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Ce programme est de nature à renforcer le dialogue culturel africain Sud-Sud et à consacrer la place de Khouribga en tant qu'espace d'échange cinématographique et culturel, note le communiqué, affirmant que ce choix reflète l'engagement indéfectible du festival à soutenir le cinéma africain et à s'ouvrir sur ses différentes écoles et courants artistiques, en parfaite harmonie avec son message culturel et humain qui s'étend sur plusieurs décennies.