Maroc: Classement Futsal (FIFA) - Le pays maintient sa 6ème place mondiale chez les hommes et la 24ème chez les dames

Le Maroc a conservé sa 6e place au classement mondial masculin de futsal de la FIFA, tandis que la sélection nationale féminine occupe toujours la 24e position mondiale, selon la dernière mise à jour de l'instance internationale, publiée vendredi.

Avec un total de 1.486,53 points (+5,27), les Lions de l'Atlas du futsal dominent le classement africain, loin devant l'Egypte (40e mondial, -1) et la Libye (53e, -3).

Les Lionnes de l'Atlas occupent, elles, aussi le Top du podium continental, avec 1.001,4 points (inchangé), suivies de très loin de la Tanzanie (74e mondial) et du Sénégal (82e).

Dans cette édition, le Brésil reste solidement installé en tête des classements mondial masculin et féminin de futsal, confirmant la domination de la Seleção dans les deux catégories.

Chez les hommes, les Brésiliens conservent la première place après leur sacre en Copa América de futsal, devant le Portugal, finaliste de l'EURO de futsal de l'UEFA, l'Espagne, championne d'Europe, l'Argentine et l'Iran, tenant du titre asiatique.

Dans le classement féminin, le Top 6 demeure inchangé avec le Brésil devant l'Espagne, le Portugal, l'Argentine, l'Italie et le Japon.