Maroc: Mondial 2026 - Une cérémonie d'ouverture dans chacun des trois pays hôtes, annonce la FIFA

La Coupe du monde 2026 de football débutera pour la première fois de son histoire avec trois cérémonies d'ouverture distinctes, organisées successivement au Mexique, au Canada et aux États-Unis, a annoncé samedi la Fifa, qui entend faire de cette édition à 48 équipes "une célébration continentale et mondiale" mêlant football, musique et culture.

Le Mondial s'ouvrira le 11 juin à Mexico avec le match Mexique-Afrique du Sud dans le mythique stade Azteca, qui deviendra le premier stade à accueillir des rencontres de trois Coupes du monde différentes.

La cérémonie d'ouverture, programmée 90 minutes avant le coup d'envoi, mettra à l'honneur la culture mexicaine à travers la musique, la danse et les arts visuels, avec un spectacle conçu en partenariat avec Balich Wonder Studio autour du thème du "papel picado", art traditionnel mexicain, a précisé la FIFA dans trois communiqués distincts.

Parmi les artistes annoncés figurent Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná et Tyla, qui interpréteront notamment des morceaux issus de l'album officiel du Mondial-2026.

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"La Coupe du monde de la FIFA est un moment de partage. La cérémonie d'ouverture en donne le ton", a déclaré le président de la Fifa Gianni Infantino, soulignant que les trois cérémonies "célébreront la musique, la culture et le football tout en mettant en lumière l'identité de chaque nation et l'unité qui caractérise cette compétition".

Le relais sera ensuite pris le 12 juin par Toronto, où le Canada disputera face à la Bosnie-Herzégovine le premier match de Coupe du monde de son équipe nationale masculine sur son sol. La cérémonie canadienne, également prévue 90 minutes avant le coup d'envoi, sera inspirée du thème de la mosaïque afin de symboliser "les peuples, les cultures et les communautés qui définissent le pays".

La star marocaine Nora Fatehi, ainsi que Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Sanjoy, Vegedream et William Prince figurent parmi les artistes programmés pour ce spectacle présenté comme un "voyage à travers le Canada" d'un océan à l'autre.

Plus tard dans la journée du 12 juin, Los Angeles accueillera la cérémonie d'ouverture américaine avant le match États-Unis-Paraguay. Décrite par la Fifa comme une célébration à la hauteur de "la capitale mondiale du divertissement", elle réunira notamment Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema et Tyla dans un spectacle associant performances live, narration immersive et grands effets visuels.

La Fifa précise que ces trois cérémonies, reliées par un même fil narratif autour du trophée de la Coupe du monde revisité selon les codes culturels de chaque pays hôte, constitueront une première dans l'histoire du tournoi.