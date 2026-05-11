Afrique: Africa Forward - Proparco et Atlantic Group scellent un partenariat pour accélérer la transformation du continent

Une nouvelle alliance majeure vient renforcer le paysage économique africain. À l'occasion du sommet Africa Forward, co-organisé par la France et le Kenya à Nairobi les 11 et 12 mai 2026, Proparco et Atlantic Group ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à structurer un partenariat stratégique de long terme au service du développement du continent africain.

À travers cette coopération, les deux institutions affichent une ambition commune : soutenir durablement la croissance des entreprises africaines à fort impact et accompagner la transformation économique de plusieurs secteurs stratégiques. Il s'agit notamment des services financiers, de l'agro-industrie, de l'industrie cimentière ainsi que des mines, considérés comme des leviers essentiels de création de richesse et d'emplois en Afrique.

Filiale du groupe Agence française de développement (AFD) dédiée au financement du secteur privé, Proparco entend mettre à disposition de ce partenariat l'ensemble de ses instruments financiers, notamment des solutions de financement, des garanties ainsi qu'un accompagnement technique destiné à soutenir les projets portés par Atlantic Group et ses différentes filiales.

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Présent dans plusieurs pays africains, Atlantic Group s'est imposé au fil des années comme un acteur structurant de l'économie réelle. Grâce à son ancrage multisectoriel, le groupe contribue activement à l'industrialisation du continent, à l'inclusion financière ainsi qu'à la création d'emplois durables.

Pour le Directeur général d'Atlantic Group, Abissa Kouakou, cette collaboration constitue une étape importante dans la consolidation des ambitions du groupe africain. « La confiance acquise de Proparco consacre notre engagement en faveur du développement de nos marchés et de la valorisation des expertises locales », a-t-il déclaré. Selon lui, cet appui stratégique permettra à Atlantic Group d'accélérer son impact dans le financement et le renforcement des secteurs clés de croissance des économies africaines.

Même son de cloche du côté de Proparco. Sa Directrice générale, Françoise Lombard, a salué le parcours du groupe panafricain, qu'elle considère comme l'illustration d'une Afrique dynamique et en pleine mutation économique. « Atlantic Group incarne précisément le type d'acteurs que Proparco souhaite accompagner : des groupes africains qui ont su bâtir, pas à pas, une présence régionale solide et diversifiée », a-t-elle affirmé.

Au-delà de l'aspect financier, cet accord traduit surtout une volonté commune de bâtir des partenariats durables capables d'amplifier l'impact du secteur privé africain sur le développement du continent. En s'appuyant sur des groupes africains de premier plan, Proparco entend renforcer son action en faveur d'une croissance inclusive et durable.

Pour Atlantic Group, ce rapprochement ouvre également de nouvelles perspectives d'expansion et de consolidation de ses capacités d'intervention dans des secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée.

Cette alliance conclue à Nairobi apparaît ainsi comme un signal fort en faveur d'un partenariat renouvelé entre institutions financières internationales et champions économiques africains, dans un contexte où le continent cherche à accélérer sa transformation industrielle et économique.