Cote d'Ivoire: UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques - 60 chercheurs et enseignants-chercheurs de rang B en formation pour le Cames

Du 11 au 15 mai 2026, une soixantaine de chercheurs et d'enseignants-chercheurs de rang B de l'Unité de formation et de recherche en Sciences pharmaceutiques et biologiques (Ufr Spb) de l'Université Félix Houphouët-Boigny prennent part à un séminaire académique afin d'améliorer leurs performances professionnelles et leur préparation aux exigences de la carrière universitaire ainsi qu'aux concours d'agrégation du Cames.

Organisé sous forme d'ateliers, de simulations et d'évaluations académiques, ce séminaire leur permettra d'affronter les nombreuses contraintes auxquelles font face les assistants, maîtres-assistants, attachés et chargés de recherche dans leur évolution académique et professionnelle.

Ces derniers bénéficient ainsi d'observations, de critiques constructives et de recommandations formulées par des experts reconnus pour leurs compétences pédagogiques et scientifiques, notamment les enseignants-chercheurs de rang magistral.

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Au cours de la cérémonie d'ouverture tenue au sein de ladite Ufr, le professeur Mahama Ouattara, doyen de l'Ufr Spb, a expliqué l'innovation introduite lors de cette 3e édition. À l'entendre, l'enseignant-chercheur est soumis à tous les modules pédagogiques nécessaires. « Il apprend à dispenser des cours magistraux, à conduire des travaux pratiques et dirigés, à mener des recherches, à présenter ses travaux ainsi que les résultats obtenus... », a-t-il rassuré.

Pour Hervé Menan, professeur titulaire de parasitologie et de microbiologie, par ailleurs président du comité Cames de l'Ufr Spb, il est nécessaire de disposer d'enseignants de plus en plus jeunes et très bien formés. Ces derniers évoluent rapidement, produisent davantage de connaissances scientifiques et peuvent être encore plus visibles sur l'échiquier scientifique international. « Nous voulons une Ufr qui rayonne en Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique et sur le plan mondial », a-t-il souhaité.

Pour sa part, le président de l'Université, le professeur Ballo Zié, a rappelé que cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement à travers le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Selon lui, former et accompagner efficacement les enseignants-chercheurs, renforcer leurs capacités pédagogiques et scientifiques, c'est investir durablement dans l'avenir du système éducatif et sanitaire.

Il soutient qu'à travers ce séminaire, l'Ufr Spb apporte ainsi une contribution significative à la politique nationale de développement du capital humain. Une expérience qui mérite d'être encouragée et qui pourrait servir de modèle de formation pédagogique continue pour les autres Ufr et établissements d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire.