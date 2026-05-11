Cote d'Ivoire: Abidjan Itf juniors tour 2026 - Hursh succède à Darsh Patel

Plusieurs jeunes talents du tennis mondial sont en démonstration à Abidjan, depuis le 4 mai. Le premier tournoi de l'Abidjan Itf tour, un J30 (du 4 au 9 mai) a été remporté, samedi après-midi, par l'Indien Hursh Patel.

Tête de série numéro 5, il a renversé, en finale, le Français Alexandre Ifejika, tête de série numéro 2. La rencontre, très palpitante, a été pliée au bout de trois sets (6/7 ; 7/6 ; 6/0). Sur le même court qui a servi pour les Challengers Atp 50 et 75 de Côte d'Ivoire.

Ce n'est pas pour rien que les garçons du sous-continent y accourent. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Itf d'Abidjan commencent à réussir aux jeunes indiens.

L'année dernière, c'était Darsh Patel qui était le plus heureux à cette même période de l'année. Cette fois, c'est son frère Hursh qui est sur un nuage à Abidjan.

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Quel duel avec le Français !

Hursh Patel avait débuté timidement. Mené dans le premier set, l'Indien a arraché la deuxième manche au tie-break, avant de s'envoler vers le sacre.

Chez les jeunes filles, le public du Central tennis club a eu droit à confrontation entre deux joueuses venues de l'Amérique du Nord, Poudima Anne-Marie Gnarou (Usa), tête de série n°1 et Alexie Duclair du Canada. Poudima l'a remporté au tie-break (7/6 ; 2/6 ; 7-6).

Comme chaque édition, depuis la première en 2017, le tournoi international organisé par Boniface Papa Nouveau réunit, chaque année, plusieurs jeunes talents venus du monde entier.

La démonstration des jeunes se poursuit au Central tennis club du Sofitel, avec le deuxième tournoi, J60, qui débute ce matin pour connaître son apothéose le week-end prochain.