Cote d'Ivoire: Taekwondo/Training camp à Yamoussoukro - Près de 300 tireurs autour de Cheick Cissé Sallah

Le champion olympique continue de partager sa passion à travers le pays.

Le camp d'entraînement organisé par l'athlète ivoirien, champion du monde et champion olympique, Cheick Sallah Cissé, a bien eu lieu, samedi, dans la capitale politique ivoirienne.

Une activité de promotion que la fédération ivoirienne, à travers sa Ligue locale, avait tenté d'annuler, en appelant les clubs à ne pas y prendre part.

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Finalement, le camp a gagné le pari de la mobilisation, avec près de 300 athlètes de plusieurs clubs. « Pour finir, c'est dans une très belle ambiance, avec des taekwondo-in ravis de toucher l'icône du taekwondo mondial, que le Training camp de Yamoussoukro s'est tenu », confie l'ancien secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo (2009-2021), Anzoumane Siaka, qui annonce 295 athlètes, tous grades confondus, qui ont pris d'assaut le gymnase de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-HB) centre.

Selon la note du service de communication de la fondation du seul médaillé d'or olympique du pays, la séance a duré trois heures, au cours desquelles les participants ont tout revisité : échauffements adaptés à l'entraînement, techniques de base, techniques intermédiaires, techniques de pointe achevées par des séances de simulation de cas pratiques.

« C'était dans les mêmes conditions que dans les centres de hautes performances d'Europe ou d'Asie, vu la qualité des différentes thématiques présentées », explique Me Anz.

De quoi émerveiller le représentant du maire de la ville, son conseiller Kouassi Kouamé Aimé. Ce dernier n'a pas manqué de saluer cette initiative de Cheick Sallah Junior Cissé et de sa fondation.

Pour lui, cette action du champion de taekwondo contribue énormément à l'épanouissement de la jeunesse par le sport. Cette édition du Training camp de Yamoussoukro a pris fin par la remise d'un important lot de matériel d'entraînement de taekwondo d'une valeur de trois millions de FCfa à tous les clubs participants.

D'autres étapes de Training camp sont prévues pour les autres régions du pays par la Fondation Cheick Cissé.