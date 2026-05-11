Madagascar: Grande Marée - La mer envahit la ville de Mananjary

Des habitants au bord de la mer, dans la ville de Mananjary, ont passé des nuits blanches dans la nuit du vendredi au samedi. Le niveau de la mer a augmenté de manière soudaine. Elle a envahi des maisons. « Des familles ont dû évacuer précipitamment leurs biens, en pleine nuit, pour les mettre à l'abri dans des quartiers plus élevés. La mer avait déjà trempé leurs effets personnels », raconte Anicet Francisco, un journaliste local qui a filmé cet événement inattendu.

La mer s'est avancée jusqu'au village, à environ 35 mètres au-delà de sa position habituelle, selon les mesures effectuées par les habitants. Ce phénomène a créé de la panique chez eux. « La montée de la mer ne se produit normalement qu'en cas de cyclone. Mais même lors des derniers cyclones qui ont frappé Mananjary, nous n'avons pas vu ce phénomène. Alors que dernièrement, il n'y a eu ni cyclone ni mauvais temps », lancent des habitants de la ville.

Concomitance

L'événement s'est produit pendant une période de marée haute, enregistrée à 01 h 44 avec une hauteur de 0,45 m, selon les données du calendrier des marées 2026, rapportées par le service de météorologie dans la région Vatovavy.

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« La concomitance de la marée haute et d'une houle modérée venant du Sud a accentué la montée des eaux observée sur le littoral de Mananjary dans la matinée du 09 mai », explique Dominique Voahangi-Drakotoson, chef du service de météorologie dans cette région.

Ce responsable souligne qu'aucune alerte n'avait été émise dans la région avant ce phénomène.

« Selon les données du centre météorologique concernant les prévisions de l'état de la mer reçues le 08 mai, le long de la côte Est, de Mahanoro jusqu'à Tolagnaro, (...) la mer était prévue comme forte et agitée par moments, avec des vagues de 1,5 à 2 mètres, pouvant atteindre 2,5 mètres à l'approche de Tolagnaro. Par ailleurs, une houle modérée venant du Sud, d'environ 1 mètre de hauteur, était également observée. Ce niveau reste toutefois inférieur au seuil d'alerte pour la côte Est de l'île », selon ses explications.

Il invite les populations vivant en zone côtière à suivre les consignes des autorités locales. Le phénomène pourrait encore se reproduire jusqu'au 16 mai.