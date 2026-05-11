Madagascar: Travailleurs - Santé - Diabète et hypertension gagnent du terrain

Un dépistage gratuit organisé par l'Espace sanitaire interentreprises d'Antananarivo (ESIA) a permis, hier, de dépister des cas de diabète et d'hypertension artérielle chez des travailleurs. Selon le constat du docteur Patrick Randriamanalina, médecin au sein de cet établissement, ces pathologies figurent parmi les principales affections touchant les travailleurs.

« Les maladies les plus fréquentes chez les travailleurs sont l'hypertension et le diabète. C'est pour cette raison que ce dépistage a été réalisé aujourd'hui, dans une démarche de prévention », a-t-il expliqué, lors de cet événement qui entre dans le cadre du 20e anniversaire de l'ESIA. Le mode de vie des travailleurs, en plus des prédispositions héréditaires, contribuerait à l'apparition du diabète et de l'hypertension artérielle.

« La malbouffe, des aliments trop gras et trop sucrés, ainsi que le sucre raffiné, font partie des principaux facteurs qui favorisent ces problèmes de santé. À cela s'ajoutent le manque d'activité physique, le stress, tout comme la consommation d'alcool», explique ce médecin.

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Beaucoup de personnes ne connaissent pas réellement leur état de santé. Le médecin invite ainsi les travailleurs à consulter régulièrement et à effectuer des bilans de santé. « L'hypertension et le diabète peuvent évoluer sans symptôme. D'où l'importance du dépistage, surtout lorsqu'il existe des antécédents familiaux de diabète ou d'accident vasculaire cérébral», rappelle-t-il, en précisant que l'ESIA dispose d'un service spécialisé pour la prise en charge de ces maladies.

Il recommande une activité physique régulière, notamment 30 minutes de marche rapide trois fois par semaine, ainsi qu'une alimentation équilibrée et la limitation des excès. Il souligne aussi la nécessité de renoncer au tabac et à la consommation d'alcool.