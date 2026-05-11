Madagascar: Antananarivo - Plusieurs quartiers privés d'eau

11 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Des travaux de réparation seront réalisés ce jour sur une conduite principale d'adduction d'eau à Ambohimiandra. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable dans la capitale, mené conjointement avec le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Les opérations devraient se poursuivre toute la journée afin de renforcer le réseau de distribution dans plusieurs secteurs d'Antananarivo.

En raison de ces travaux, « une interruption temporaire de la distribution d'eau est prévue entre 14h et 17h », indique un communiqué de la Jirama publié hier. Plusieurs quartiers de la capitale seront touchés par cette coupure momentanée. Parmi les zones concernées figurent notamment Analamahitsy, Ivandry, Alarobia, Ankorondrano, Soavimasoandro, Manjakaray, Ambatomainty, Ambatobe, Ankerana, Ankadindramamy, Soamanandrariny, Andrononobe, Ambohitrarahaba, Ankadikely, Ilafy Ambohimailala, Anjanahary, Ambodivona et Ankadifotsy, ainsi que les localités environnantes.

Les habitants des quartiers concernés sont invités à prendre les dispositions nécessaires afin de limiter les désagréments liés à cette perturbation temporaire du service. Ces travaux visent à améliorer progressivement la stabilité de l'approvisionnement en eau potable dans la ville d'Antananarivo.

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