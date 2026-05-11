Madagascar: Forum social - La solidarité mise en avant

Le forum de l'économie sociale et solidaire s'est tenu samedi au lycée moderne d'Ampefiloha, avec pour ambition de fédérer les acteurs engagés dans le développement de la société et de renforcer la solidarité en faveur d'un progrès commun. Cette première édition, baptisée « Alefa », s'articule autour du slogan « Solidarité aujourd'hui, plus fort demain », mettant en avant l'importance de l'unité et de la coopération comme moteurs du développement futur.

L'événement a pour principal objectif de rassembler les associations, les citoyens ainsi que toutes les structures souhaitant promouvoir l'économie sociale et solidaire à Madagascar. À travers cette initiative, les organisateurs veulent créer un espace d'échange, de collaboration et de partage d'expériences entre les différents acteurs sociaux oeuvrant dans plusieurs domaines du développement.

À l'origine du projet, cinq associations fondatrices se sont mobilisées pour donner vie à cette plateforme commune, notamment l'association Réseaux d'Échange Réciproques de Savoirs, Mon Mada à Moi, Mii Zara, Artia ainsi que Madagascar Green Community. Ces organisations interviennent dans divers secteurs tels que l'éducation, l'environnement, l'insertion sociale et professionnelle, le tourisme solidaire ou encore la communication sociale.

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Selon Odile Rannau, présidente fondatrice de l'association RERS, l'idée est née de la volonté de mutualiser les efforts. « Il vaut mieux s'unir, car beaucoup de choses peuvent être accomplies lorsque l'on travaille ensemble », a-t-elle déclaré, soulignant que « davantage de résultats peuvent être obtenus grâce à l'union ». Après l'appel lancé par les initiateurs, plusieurs associations ont rejoint le mouvement, portant aujourd'hui le collectif à onze structures participantes.

Au-delà du forum, les organisateurs ambitionnent également de créer un « tiers-lieu » réunissant institutions, associations et différents acteurs sociaux afin de favoriser l'accès à l'emploi, à la formation, à la culture ainsi qu'aux initiatives sociales. Une vision commune qui entend faire de la solidarité un véritable levier de développement durable pour Madagascar.