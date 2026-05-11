Afrique: Gymnastique Rythmique - Tiara Rakotonirina, Top 7 au championnat d'Afrique

Tiara Rakotonirina s'impose déjà comme l'un des grands espoirs du sport malgache. Installée au Qatar, la jeune gymnaste rythmique ouvre progressivement la voie à Madagascar sur la scène africaine et internationale. Son rêve est désormais clairement affiché : participer aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

À des milliers de kilomètres de Madagascar, cette adolescente malgache fait peu à peu parler d'elle dans l'univers exigeant de la gymnastique rythmique. Derrière son sourire discret et ses enchaînements élégants, Tiara construit un parcours inédit pour une sportive malgache.

Née en 2011 à Ankadifotsy, à Antananarivo, elle grandit dans une famille de professeurs de danse où l'expression artistique occupe une place importante. Pourtant, rien ne la prédestinait réellement à la gymnastique rythmique.

Lorsque sa famille s'installe à Doha, au Qatar, ses parents cherchent simplement une activité extrascolaire pour l'occuper. Elle découvre alors la discipline à l'âge de six ans. Très vite, son potentiel attire l'attention de la technicienne russe Tatiana Iakimova, qui décide de la former de manière plus professionnelle. « Son entraîneure a immédiatement vu son potentiel et nous a encouragés à poursuivre cette discipline sérieusement », raconte sa mère, Zoely Misa Henitsoa.

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Depuis plusieurs années, Tiara poursuit sa formation au Qatar tout en restant affiliée à la Fédération malgache de gymnastique.

Sous la direction de Tatiana Iakimova, elle découvre rapidement les exigences du haut niveau.

Une pionnière pour Madagascar

À partir de 2019, la jeune gymnaste enchaîne les compétitions internationales. Beyrouth, Bakou, Tbilissi, Tachkent ou encore Dubaï deviennent des étapes importantes de sa progression. Chaque sortie lui permet de gagner en expérience et d'affiner sa maîtrise technique.

Ses performances lui ouvrent aujourd'hui les portes des grandes compétitions africaines et mondiales. La semaine dernière encore, elle a atteint plusieurs finales aux Championnats d'Afrique, intégrant le top 7 continental dans certaines épreuves.

Mais le moment le plus marquant de sa jeune carrière reste sa participation aux Championnats du monde juniors de gymnastique rythmique 2025 à Sofia, en Bulgarie. Tiara devient alors la première Africaine noire à participer à cette compétition mondiale. Une présence historique qui lui vaut également le prix « New Stage », récompensant les nouvelles nations ou les débutantes les plus remarquées.

Dans une discipline dominée par les écoles européennes et asiatiques, Tiara Rakotonirina ouvre désormais une nouvelle voie pour Madagascar. Derrière ses rubans et ses chorégraphies se dessine déjà un immense objectif : défendre un jour les couleurs malgaches aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.