Madagascar: Moto - Mx Kawasaki - Troisième victoire consécutive pour Mathias Plantive

La troisième manche du championnat de Madagascar de motocross a été nettement dominée par Mathias Plantive. Il a assuré la victoire des deux manches à Ambohidava.

Et de trois. Mathias Plantive, au guidon d'une Husqvarna, poursuit son parcours sans faute. Le champion de Madagascar en 2024 arrache sa troisième victoire consécutive au championnat national. Mathias a raflé la victoire des deux manches du MX Kawasaki by CT Motors comptant pour la troisième manche nationale et organisée par Fun Bike dimanche sur le circuit d'Iarivo Moto Club à Ambohidava à Ambatolampy Tsimahafotsy.

« La moto est super bien et je me suis bien préparé physiquement. J'ai pu ainsi faire une belle manche », se réjouit Mathias Plantive après ce troisième succès. « Je suis parti devant tout de suite. J'ai pris l'avantage immédiatement et j'ai réussi à maintenir la place de leader jusqu'à la fin à la première comme à la deuxième manche», relate le champion. Avec une maîtrise parfaite, Mathias a su bien gérer la course. Son meilleur tour à la deuxième manche a été de 1'54« contre 1'58» pour Marco. Mathias, comme les autres concurrents, s'est dit satisfait de l'état de la piste qui a été bien préparée.

Belle gestion

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Des engins ont aplati la piste pendant quelques jours. Les sauts et virages ont été refaits, et la piste bien arrosée la veille, avant la course et entre les deux manches durant la pause de midi.

Le multiple champion national, Claudio Tida, sur une Stark Varg électrique version 2026, termine deuxième à la première manche puis Marco Preve, aux commandes d'une Husqvarna, classé deuxième à la deuxième manche nationale du championnat d'enduro au bord de l'autoroute vers Ambohimanga Rova, l'emporte au deuxième passage. « J'ai eu un souci au niveau des pneus et j'ai fait une sortie au premier virage.

Le leader a ainsi creusé l'écart et j'ai eu du mal à le rattraper alors que j'avais une bonne vitesse. Je commence à dompter la moto qui est impeccable», confie Claudio Tida, classé deuxième lors des deux premières manches nationales.

Tida et Finaritra Razafindrakoto, vainqueur de la récente course d'endurance à Imerinkasinina, ont été doublés par Mathias et Marco au dernier tour de la deuxième manche. Victime d'une deuxième chute au sixième tour, Tida n'a plus eu la chance de rattraper les deux leaders à la seconde manche. Au classement provisoire, Mathias Plantive mène loin devant, crédité de 150 points après ses trois victoires en poche.

Il reste encore six manches à disputer cette saison 2026. La quatrième et prochaine sera le Grand Prix d'Ilakaka à Ranohira Isalo, prévu le 28 juin, dans un mois et demi.