Madagascar: XXL Energy Top 12 - L'US Ankadifotsy veut sécuriser se quatrième place

L'US Ankadifotsy a été tenu en échec par le 3FB dimanche, au stade Makis d'Andohatapenaka, lors de la huitième journée du XXL Energy Top 12. Dans un match accroché jusqu'au bout, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité, 21 partout.

L'US Ankadifotsy a raté une belle occasion de consolider sa position au classement du championnat de Madagascar de rugby XV, première division masculine. Opposés au 3FB dimanche à Andohatapenaka, les joueurs d'Ankadifotsy ont dû se contenter d'un match nul frustrant au terme d'une rencontre longtemps indécise.

Dès le coup d'envoi donné à 13 h 08, le 3FB ouvre rapidement le score grâce à une pénalité réussie à la 6e minute. Mais la réaction de l'USA ne tarde pas. Deux minutes plus tard, les joueurs d'Ankadifotsy inscrivent un premier essai transformé pour prendre l'avantage, 7-3.

Le combat devient ensuite très équilibré. Le 3FB reste au contact grâce à une nouvelle pénalité à la 15e minute, avant que l'US Ankadifotsy ne creuse légèrement l'écart sur une pénalité puis une nouvelle réussite au pied à la 38e minute. À la pause, Ankadifotsy mène 13-6 sans toutefois parvenir à imposer une réelle domination.

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Au retour des vestiaires, le 3FB montre davantage d'agressivité dans le jeu. Une pénalité permet aux joueurs du 3FB de revenir à quatre longueurs, 9-13 à la 47e minute. Mais l'USA croit avoir fait le plus dur après un nouvel essai inscrit à la 58e minute pour mener 18-9.

Le match bascule pourtant dans le dernier quart d'heure. Le 3FB réduit d'abord le score grâce à un essai avant de profiter de l'expulsion du numéro 2 d'Ankadifotsy sur un carton rouge, fatal, qui a changé le cours du match. En supériorité numérique, les joueurs du 3FB accentuent la pression tandis que l'USA tente de préserver son avance.

Une pénalité réussie par Ankadifotsy à la 76e minute semble alors offrir la victoire aux joueurs d'Ankadifotsy, 21-14. Mais le 3FB ne renonce pas et pousse jusqu'au bout. Les efforts sont finalement récompensés par un essai de pénalité dans les dernières secondes pour arracher le nul, 21 partout.

Après huit journées, l'US Ankadifotsy totalise cinq victoires, deux défaites et un match nul. Le 3FB, de son côté, compte une victoire, cinq défaites et désormais deux matches nuls.

Résultats de dimanche