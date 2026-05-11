Madagascar: Jeu de Stratégie - Chess Her Way initie les femmes au jeu d'échecs

11 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

L'association Chess Her Way (CHW) a organisé, samedi matin à l'Institut français de Madagascar, une nouvelle activité de vulgarisation du jeu d'échecs ouverte à tous. L'événement, qui s'est tenu jusqu'à midi, avait surtout pour objectif d'initier le public à l'univers des échecs et de susciter de nouvelles vocations.

À travers cette journée d'initiation organisée à l'IFM Analakely, l'association Chess Her Way poursuit sa mission de promotion des échecs auprès des femmes et des jeunes. Le leadership féminin et l'autonomie sont également au coeur de ses actions.

Au programme figuraient une présentation de l'origine de la discipline et une initiation aux bases du jeu, animées par les encadreurs de l'association. Les enfants présents ont aussi pu participer à des parties amicales et découvrir les premières notions de stratégie.

Aucune compétition n'était prévue pour cette journée, consacrée principalement à la sensibilisation et à la découverte. Hommes et femmes ont ainsi été invités à participer sans distinction. Parallèlement, les inscriptions pour rejoindre l'association sont déjà ouvertes via la page Facebook de CHW.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Farasoa Vololoniaina Jedidia, présidente de l'association, « CHW ne se limite pas à l'enseignement des échecs. La structure mène aussi des actions destinées à encourager le leadership féminin et l'autonomie des femmes. Des formations sur le "leadership féminin" seront d'ailleurs intégrées aux prochaines activités », confie-t-elle.

L'association prévoit d'organiser des événements chaque mois et reste ouverte à toutes les collaborations.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.