Madagascar: Jeu de Stratégie - Chess Her Way initie les femmes au jeu d'échecs

L'association Chess Her Way (CHW) a organisé, samedi matin à l'Institut français de Madagascar, une nouvelle activité de vulgarisation du jeu d'échecs ouverte à tous. L'événement, qui s'est tenu jusqu'à midi, avait surtout pour objectif d'initier le public à l'univers des échecs et de susciter de nouvelles vocations.

À travers cette journée d'initiation organisée à l'IFM Analakely, l'association Chess Her Way poursuit sa mission de promotion des échecs auprès des femmes et des jeunes. Le leadership féminin et l'autonomie sont également au coeur de ses actions.

Au programme figuraient une présentation de l'origine de la discipline et une initiation aux bases du jeu, animées par les encadreurs de l'association. Les enfants présents ont aussi pu participer à des parties amicales et découvrir les premières notions de stratégie.

Aucune compétition n'était prévue pour cette journée, consacrée principalement à la sensibilisation et à la découverte. Hommes et femmes ont ainsi été invités à participer sans distinction. Parallèlement, les inscriptions pour rejoindre l'association sont déjà ouvertes via la page Facebook de CHW.

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Selon Farasoa Vololoniaina Jedidia, présidente de l'association, « CHW ne se limite pas à l'enseignement des échecs. La structure mène aussi des actions destinées à encourager le leadership féminin et l'autonomie des femmes. Des formations sur le "leadership féminin" seront d'ailleurs intégrées aux prochaines activités », confie-t-elle.

L'association prévoit d'organiser des événements chaque mois et reste ouverte à toutes les collaborations.