Cameroun: Attaque de séparatistes anglophones à Bangourain, dans l'ouest, en zone francophone

Au Cameroun, des hommes armés appartenant à des groupes séparatistes anglophones, selon des témoins, ont semé la terreur dans un village de la commune de Bangourain, dans l'ouest du pays, en zone francophone. C'était dans la nuit de samedi au dimanche 10 mai. L'incursion, selon un bilan non encore officialisé, a fait un mort et treize personnes enlevées dont on reste sans nouvelles.

Des témoins sur place dans le village de Koumengba, à quelques kilomètres de la ville de Bangourain, rapportent une incursion éclair et particulièrement violente. Au coeur de la nuit, des hommes lourdement armés ont fait irruption dans le village. Les assaillants ont aussitôt commencé par tirer en l'air, sortant brutalement les villageois de leur sommeil.

Ils ont éventré portes et fenêtres et entrepris de faire la course aux hommes les plus véloces du village. C'est au cours de cette traque qu'un jeune homme a été mortellement atteint par une balle. Treize autres ont été regroupés sous la contrainte et conduits vers une destination inconnue.

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Selon le journal La Gazette du Noun, la plupart des habitants ont néanmoins réussi à fuir dans les plantations environnantes. Selon une source policière, les assaillants étaient en provenance de la région voisine du Nord-Ouest, en zone anglophone. Ils auraient débarqué par le lac Bamendji avant de foncer sur près de 10 kilomètres, à l'intérieur de l'arrondissement de Bangourain du côté francophone.

Ce n'est pas la première fois que cet arrondissement subit une telle attaque. Des incursions des combattants séparatistes anglophones y ont déjà été rapportées, par le passé. En 2018, l'État y avait renforcé son dispositif de sécurité, mais la localité reste globalement exposée à de telles incursions, constate un habitant sur place.

Plus de 48 heures après les faits, ni les autorités locales ni les autorités au niveau national n'ont encore communiqué sur ces incidents.