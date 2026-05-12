Angola: Le Président João Lourenço officialise sa candidature à sa réélection à la tête du MPLA

Luanda — Le Président du MPLA, João Lourenço, a officialisé lundi sa candidature à sa réélection à la tête du parti au pouvoir en Angola, dans le cadre des préparatifs du 9e Congrès ordinaire de la formation politique, prévu en décembre prochain.

Le dossier de candidature a été déposé auprès de la Sous-commission des candidatures, coordonnée par Job Capapinha, par le représentant João de Almeida Martins, au siège national du MPLA à Luanda.

La candidature de João Lourenço intervient alors que le parti intensifie sa réorganisation interne, sa mobilisation politique et sa préparation au conclave qui désignera la direction pour le prochain mandat.

Le processus comprend la motion de stratégie de candidature et plus de 11 000 signatures de militants issus des 21 provinces du pays, qui soutiennent la candidature de João Lourenço à sa réélection, malgré le seuil de 5 000 requis par les statuts.

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João Lourenço a été élu président du MPLA le 8 septembre 2018, succédant à José Eduardo dos Santos.

La période de dépôt des candidatures pour le 9e Congrès ordinaire est ouverte du 28 mars au 25 octobre 2026.

La sous-commission des candidatures est chargée de recevoir, d'analyser et de valider les candidatures aux instances individuelles et collégiales du parti, ainsi que de préparer des rapports destinés à l'examen des autorités compétentes.

Conformément aux statuts du parti MPLA, tout membre jouissant pleinement de ses droits statutaires peut se présenter aux élections, à condition qu'il ne soit pas soumis à des critères d'inéligibilité stipulés dans les statuts.

Les candidats doivent également satisfaire aux exigences minimales d'adhésion, qui varient entre cinq et quinze ans selon le poste visé.

Pour se porter candidat à la présidence du MPLA, les candidats doivent recueillir au moins cinq mille signatures de membres répartis dans toutes les provinces du pays, une condition visant à garantir la représentativité nationale et la capacité de mobilisation politique.

Les autres postes requièrent entre mille et 2 500 signatures, selon l'importance et les responsabilités des fonctions à pourvoir.

Le calendrier procédural prévoit également que la vérification de la conformité des candidatures se déroulera du 26 octobre au 1er novembre, tandis que la communication de la validation ou du rejet est prévue entre le 2 et le 5 novembre.

La campagne électorale interne aura lieu du 6 novembre au 7 décembre, précédant le 9e Congrès ordinaire du MPLA, prévu les 9 et 10 décembre. ART/LUZ