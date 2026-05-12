Afrique: Forum 'Africa Foward' - 23 milliards d'euros d'investissements annoncés

Nairobi — Le montant cumulé des investissements annoncés à l'occasion du forum d'affaires organisé dans le cadre du Sommet Africa Forward s'élève à 23 milliards d'euros, correspondant à la création d'environ 250 000 emplois directs en France et sur le continent africain et beaucoup plus d'emplois indirects, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Le forum d'affaires "Inspire & Connect" s'est tenu à l'université de Nairobi en présence 4500 participants, dirigeants économiques et institutionnels d'Afrique et de France.

Co-organisé par Bpifrance, Business France et Proparco, des filiales du groupe AFD, il avait pour but de mettre en évidence la profondeur des partenariats économiques franco-africains et valoriser les projets et initiatives portés par les secteurs privés africains et français.

La rencontre a été ouverte par le Premier ministre du Kenya, Musali Mudavi, et le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean Noël Barrot. Le Sénégalais, Baïdy Agne, président du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP) et président des Organisations patronales d'Afrique - Business Africa, y a pris la parole.

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La cérémonie de clôture a été présidée par les présidents Emmanuel Macron et William Ruto.

Le montant des 23 milliards d'euros annoncés inclut les annonces d'investissements africains et français sur le continent africain, indique un document dont l'APS a eu connaissance.

Le montant cumulé des investissements français en Afrique, annoncés à l'occasion du Sommet Africa Forward, s'élève à 14 milliards d'euros.

Ces chiffres concernent les projets développés par des acteurs privés français (entreprises, fondations et fonds d'investissement) sur le continent africain.

Les projets portent sur l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'économie bleue, les infrastructures de transport et logistique, la santé, l'économie numérique et l'intelligence artificielle, la transition énergétique et l'industrialisation, le secteur bancaire et financier.

Le recensement comprend tous les types d'investissement (direct, prise de participation, partenariat) et tous les instruments financiers (fonds propres, prêts, garanties, subventions), selon les organisateurs du forum.

Ils ont souligné que ces projets, lancés depuis 2025, "répondent à des critères élevés d'impact économique, social et environnemental, démontrant ainsi l'empreinte positive des acteurs économiques et financiers français dans le développement durable...".