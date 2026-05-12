Sénégal: Classement eFIFA - Les eLions grimpent à la 2e place mondiale sur eFootball Mobile

Dakar — Le Sénégal a réalisé un bond de neuf places dans le dernier classement mondial de la eFIFA sur eFootball Mobile et occupe désormais, pour la première fois de son histoire, la deuxième place derrière le Brésil, a appris l'APS d'un communiqué de la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA) rendu public lundi.

Les eLions ont gagné neuf places dans ce nouveau classement établi par la eFIFA. Ils totalisent 1302,12 points, soit 154,14 points de plus par rapport au précédent classement. Le Brésil compte 1359,12 points. La Géorgie, qui a effectué un bond de 11 places, occupe la troisième position avec 1283,73 points.

Le classement mondial FIFAe reflète le niveau de compétition des équipes nationales en fonction de leurs résultats dans les compétitions FIFAe. Ce classement évolue en continu à mesure que de nouveaux résultats sont enregistrés, offrant ainsi une mesure structurée et objective de la performance des équipes nationales, lit-on sur le site de la eFIFA.

La semaine dernière, les eLions avaient dominé les qualifications africaines de la FIFAe Nations League 2026 (eFootball Mobile), à l'issue de la première des trois semaines qualificatives.

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Portée par le duo Demba Ndao, dit "Demba Leuh" et Mohamed Toumb, surnommé "Metzo Neymar", sous la direction du coach Ibzo Gaming, la sélection nationale a réalisé un parcours sans faute en phase de groupes, ponctué de cinq victoires en autant de rencontres, avant de confirmer en phase finale.

En finale, le Sénégal s'est imposé face au Maroc sur un score cumulé de 2 buts à 1, validant ainsi la première place continentale de cette première étape qualificative.

"Nos eLions ont également confirmé leur domination absolue sur le continent", ajoute la même source.

Selon la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées, "cette ascension fulgurante" sur la scène internationale vient couronner un parcours sans faute lors de la première semaine des qualifications africaines de la FIFAe Nations League 2026 (eFootball Mobile), avec cinq victoires en autant de rencontres.

Le Sénégal occupe également la tête du classement de régularité (consistency ranking), établi sur l'ensemble des performances en phases de groupes et à élimination directe afin de récompenser la constance des équipes sur la durée. Avec 200 points, les Lions devancent le Maroc (185 points) et l'Égypte (170 points).

L'équipe entame désormais une préparation intensive pour défendre ce rang mondial et porter encore plus haut les couleurs du Sénégal", souligne le communiqué.