Congo-Kinshasa: Outrages contre Félix Tshisekedi sur Internet - Le ministre de la Justice ordonne des poursuites

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a ordonné lundi 11 mai 2026 des poursuites contre les auteurs des propos jugés outrageants, injurieux, diffamatoires et menaçants à l'encontre du Président Félix Tshisekedi sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, le ministre Ngefa rappelle que le Président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution, de l'unité nationale et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, « incarne une institution dont l'intégrité, la dignité et l'honneur bénéficient d'une protection juridique renforcée ».

Il a donc donné injonction aux autorités judiciaires compétentes de procéder à la « mise en mouvement immédiate et systématique de l'action publique, aux fins de procéder sans délai notamment à l'identification technique, numérique et judiciaire des auteurs des publications incriminées, y compris ceux opérant depuis l'étranger, ainsi qu'à leur interpellation, conformément aux procédures légales en vigueur ».

Le ministre met enfin en garde contre toute tentative d'instrumentalisation de figures publiques à des fins d'incitation à la haine, de provocation à la violence ou d'atteinte à l'ordre public, laquelle fera l'objet de poursuites judiciaires, conformément à la loi.

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Cette mesure intervient à la suite de la conférence de presse du chef de l'Etat du 6 mai dernier. Plusieurs cas diffamatoires sont enregistrés, selon la même source.