Congo-Kinshasa: Au moins 15 morts après 2 attaques des ADF dans le territoire de Mambasa

Deux nouvelles attaques attribuées aux rebelles ADF ont été signalées de dimanche à lundi 11 mai 2026 dans les villages de Makumo et Mabuo, en territoire de Mambasa (Ituri). Le bilan provisoire fait état d'au moins quinze morts, de maisons incendiées et d'importants déplacements de populations.

La dernière attaque en date est survenue lundi matin dans une carrière minière de Mabuo, en pleine forêt vers Muchacha. Selon des sources locales, cinq civils ont été tués par des combattants ADF.

Attaques meurtrières

Dans la soirée de dimanche, un autre groupe de rebelles a fait incursion à Makumo, à plus de 60 kilomètres du centre de Mambasa. D'après la Société civile du Congo, une dizaine de personnes y ont été tuées, plusieurs autres sont portées disparues et des habitations, incendiées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces attaques ont provoqué un déplacement massif des habitants et paralysé les activités agricoles dans plusieurs localités. Elles surviennent quelques jours seulement après l'attaque de Biakato, jeudi dernier, qui avait déjà fait au moins vingt morts.

Face à cette recrudescence des violences, Marie-Noëlle Anotane, de la Société civile du Congo, appelle le Gouvernement à faire de la lutte contre les ADF une priorité, en renforçant les moyens militaires pour mettre fin aux exactions de ce groupe armé :

« Les autorités militaires n'ont pas encore pris la situation des ADF au sérieux. Elles doivent anticiper les choses et l'armée doit être offensive. Quand les autorités militaires attendent les alertes de la population, elles doivent prendre ça au sérieux, et voir comment déployer les militaires avant que l'incursion n'arrive et non seulement être défensifs ».

Plus de 130 morts...

De son côté, l'administrateur assistant du territoire de Mambasa affirme que les FARDC poursuivent leurs efforts pour neutraliser les combattants ADF. Il condamne également les actes de certains individus, « qui jouent le jeu de l'ennemi » en s'attaquant aux populations civiles.

La coordination locale de la Société civile du Congo affirme que plus de vingt villages sont déjà ciblés par ces rebelles depuis le mois de mars. Plus de 130 personnes ont été tuées par ces ADF depuis mars dans ces villages du territoire de Mambasa.