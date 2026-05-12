Gabon: Koulamoutou/1er Mai - Le mérite au Centre Hospitalier Régional Paul Moukambi à l'honneur

La célébration de la Fête du Travail a été marquée par une cérémonie de distinction organisée en l'honneur de plusieurs agents issus de différents secteurs d'activité. Dans cette dynamique, une dizaine d'agents du Centre Hospitalier Régional de Koula-Moutou ont été récompensés pour leur engagement et leur dévouement au service des populations.

Cette cérémonie, riche en émotions, avait mis à l'honneur des travailleurs ayant fait preuve d'un engagement constant dans l'exercice de leurs fonctions. Les distinctions remises saluaient plusieurs années de service et de sacrifice au bénéfice des habitants de la province de l'Ogooué-Lolo.

Après la cérémonie officielle, place a été faite à la convivialité avec une grande fête organisée sur le site des fêtes du Centre Hospitalier Régional au quartier Mikoumou. Musique, animations et repas partagés avaient permis au personnel hospitalier de célébrer cette journée symbolique dans un esprit de fraternité et de cohésion.

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Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional Paul Moukambi de Koula-Moutou, le Dr Romuald Iyedi, avait salué « le dévouement exemplaire » des agents honorés ainsi que celui de l'ensemble des professionnels de santé. Il avait rappelé que le secteur sanitaire repose avant tout sur des femmes et des hommes qui travaillaient avec abnégation au service des populations. À travers cette initiative, le Centre Hospitalier Régional Paul Moukambi de Koula-Moutou réaffirmait sa volonté de valoriser le mérite professionnel et de renforcer la motivation de ses équipes au service des habitants de la province de l'Ogooué-Lolo.