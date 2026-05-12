Gabon: Relance officielle des activités de la Station Piscicole de la Peyrie

Le Ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie Bleue, Aimé Martial Massamba, a procédé ce vendredi 08 mai 2026 à la relance officielle des activités de la Station Piscicole de la Peyrie (Estuaire).

Créée en 1952, la Station Piscicole de la Peyrie constitue l'une des plus anciennes infrastructures aquacoles du Gabon. Véritable centre de démonstration piscicole, elle a historiquement joué un rôle majeur dans la production et la fourniture d'alevins de tilapia et de silures, la formation des acteurs du secteur, la vulgarisation des techniques piscicoles ainsi que l'accompagnement des producteurs nationaux.

Malgré les difficultés structurelles rencontrées ces dernières années, aggravées par les effets de la pandémie de la COVID-19 et l'insuffisance des moyens de fonctionnement, la station demeure opérationnelle et dispose d'importantes capacités de production avec ses seize étangs, une retenue d'eau et plusieurs bacs d'élevage couvrant une superficie exploitée de près de 4700 m².

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La relance des activités permettra notamment de renforcer la production de poissons de table et d'alevins destinés aux pisciculteurs nationaux, contribuant ainsi au développement durable de l'aquaculture gabonaise et à la création d'opportunités économiques pour les populations. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique des « 100 jours » impulsée par le Gouvernement sous la Très Haute Autorité du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, avec pour ambition de remettre les infrastructures publiques au service du développement national.

À travers cette action, le Gouvernement, à travers le Ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Economie Bleue, réaffirme sa volonté de faire de l'aquaculture un levier stratégique de diversification économique, de sécurité alimentaire et de développement durable au Gabon.