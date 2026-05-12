Afrique de l'Ouest: Innovation éducative - Mastercard Foundation et TriLabs renforcent l'écosystème EdTech ouest-africain

Le programme Mastercard Foundation EdTech Fellowship a officiellement lancé, lundi 11 mai à Dakar, sa troisième cohorte dédiée à l'accompagnement des startups technologiques de l'éducation au Sénégal et au Bénin. Mis en oeuvre par EtriLabs avec l'appui de la Fondation Mastercard, ce programme ambitionne de renforcer un écosystème éducatif innovant et inclusif capable de transformer durablement les systèmes d'apprentissage.

Après deux premières cohortes couronnées de succès, plus de 240 000 apprenants ont déjà été impactés au Sénégal grâce aux solutions développées par les startups accompagnées. Cette année, le programme a enregistré une forte progression des candidatures avec 304 dossiers reçus, contre une centaine lors de la première édition. Au terme d'un processus de sélection en cinq étapes mobilisant experts, investisseurs et représentants institutionnels, huit startups sénégalaises et six béninoises ont été retenues.

« Notre objectif est de contribuer à l'émergence d'écosystèmes EdTech solides dans ces deux pays », a déclaré Amayel Talla, directrice du programme Mastercard Foundation EdTech Fellowship chez EtriLabs. Elle a précisé que chaque startup bénéficiera d'une subvention de 75 000 dollars, soit environ 45 millions FCFA, sans prise de participation, ainsi que d'un accompagnement intensif de huit mois et d'un suivi post-accélération sur deux ans. Les entreprises sélectionnées auront également accès à des mentors, des experts internationaux et à l'université Carnegie Mellon.

Présidant la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur, Pr Daouda Ngom, a salué « une collaboration structurée tournée vers des résultats concrets ». Selon lui, les technologies éducatives constituent aujourd'hui « un levier majeur pour démocratiser l'accès au savoir, améliorer la qualité des apprentissages et réduire les inégalités ».

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Parmi les startups retenues figure « École au Sénégal », fondée par Chérif Ndiaye. Sa plateforme éducative, qui revendique 1,5 million d'apprenants et plus de 10 000 ressources numériques, propose des cours vidéo, des exercices et des classes virtuelles accessibles sur mobile et en ligne.