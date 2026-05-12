Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 12 mai 2026

revue de presse

Africa Forward - Emmanuel Macron et les dirigeants africains plaident pour une relation d'égal à égal

Le sommet Africa Forward 2026 s'est ouvert ce 11 mai à Nairobi, au Kenya, pour deux jours de discussions consacrées à l'avenir des relations entre l'Afrique et la France. Coorganisé par la France et le Kenya, l'événement réunit plusieurs chefs d'État africains, des responsables d'organisations internationales, des représentants du secteur privé ainsi que des entrepreneurs et acteurs de l'innovation.

Parmi les dirigeants présents figurent notamment le président kényan William Ruto, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le président botswanais Duma Boko, le président comorien Azali Assoumani et le président ivoirien Alassane Ouattara, aux côtés du président français Emmanuel Macron.

Dans un contexte marqué par les mutations géopolitiques, les défis climatiques et les ambitions de transformation économique du continent, les échanges portent principalement sur la réforme de l'architecture financière internationale, la transition énergétique, l'industrialisation verte, l'agriculture durable, l'économie bleue ainsi que la coopération multilatérale. [Source allAfrica]

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Afrique du Sud : Le président Ramaphosa n'entend pas démissionner

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lundi qu'il ne démissionnerait pas de ses fonctions malgré la mise en place d'une commission de destitution chargée de réexaminer les allégations selon lesquelles il aurait commis une faute grave en dissimulant le vol de plus d'un demi-million de dollars en espèces, qui avaient été cachés dans un canapé de son ranch de chasse.

Dans une allocution télévisée à la nation, M. Ramaphosa a déclaré qu’il contesterait juridiquement un rapport parlementaire qui a trouvé des preuves crédibles d’actes répréhensibles de sa part, une procédure susceptible de retarder considérablement d’éventuelles procédures de destitution à son encontre.

Il a fait l’objet d’appels de divers horizons, en particulier des partis d’opposition, lui demandant de démissionner de ses fonctions pendant que ces procédures se déroulent. [Source Africanews]

ZLECAf : Alger pour une accélération de l’intégration africaine

Le Forum africain de l’investissement et du commerce a été marqué par un plaidoyer algérien visant l’accélération de l’intégration africaine, notamment à travers des mécanismes comme la ZLECAf.

Les participants à la 12e édition du Forum africain de l’investissement et du commerce, organisée les 9 et 10 mai à Alger, ont appelé à accélérer l’activation effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), présentée comme un levier central pour renforcer les échanges intra-africains et soutenir la transformation économique du continent.

La ZLECAf constitue l’un des principaux projets économiques continentaux africains avec un marché potentiel de plus de 1,4 milliard d’habitants et un PIB combiné estimé à plus de 3 000 milliards de dollars. [Source Apanews]

Mali : Les compagnies de transport suspendent leurs liaisons vers Bamako sous la menace jihadiste

Le blocus imposé par des groupes jihadistes autour de Bamako plonge progressivement la capitale malienne dans une situation critique. Après les attaques contre plusieurs convois et autobus, de nombreuses compagnies de transport ont suspendu leurs activités, tandis que les pénuries de carburant, les coupures d’électricité et les perturbations de l’approvisionnement en eau s’intensifient.

Plus d’une dizaine de compagnies de transport routier ont suspendu leurs trajets au départ et à destination de Bamako, alors que les jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, imposent depuis fin avril un blocus routier autour de la capitale malienne. Selon plusieurs transporteurs, des véhicules de passagers et des convois de marchandises ont été incendiés ces derniers jours sur différents axes menant à Bamako.

Un responsable d’agence a affirmé avoir perdu six bus lors d’attaques sur la route de Ségou, dans le centre du pays. Certaines compagnies ont officiellement annoncé l’arrêt de leurs activités, tandis que d’autres auraient suspendu discrètement leurs rotations par crainte de pressions des autorités. [Source Africa Radio]

Nollywood Week 2026 : « The Fisherman » et « Onobiren » dominent le palmarès de la 13e édition

Le festival parisien dédié aux cinémas nigérian et africain s’est achevé le 10 mai au cinéma l’Arlequin. « The Fisherman » de la Ghanéenne Zoey Martinson a décroché le Prix du jury, tandis que « Onobiren » de Laju Iren a conquis le public, confirmant le dynamisme d’un cinéma africain en pleine transformation.

Placée sous le thème du « Voyage », la 13e édition de la Nollywood Week s’est tenue du 6 au 10 mai 2026 à Paris. Parrainé par Thomas Ngijol, le festival fondé par Nadira Shakur et Serge Noukoué s’impose depuis plus d’une décennie comme une vitrine majeure du cinéma nigérian et africain en Europe. Projections, rencontres et masterclasses ont rythmé cinq jours au cinéma l’Arlequin, jusqu’à l’annonce du palmarès. [Source Afrik.com]

Six nouveaux accords signés entre RDC et Ouganda lors de la visite de Félix Tshisekedi à Kampala

Félix Tshisekedi est en Ouganda pour deux rendez-vous : la conclusion de la neuvième session de la commission permanente mixte entre les deux pays, et ce mardi, l'investiture du président Yoweri Museveni. Une heure de tête-à-tête entre les deux présidents, 17 ministres congolais mobilisés, six mémorandums signés hier au State House de Kampala. Le déplacement de Tshisekedi en Ouganda n'a rien d'une visite de courtoisie.

La relation entre Kinshasa et Kampala repose sur deux piliers. La sécurité d'abord : les deux armées mènent conjointement l'opération Shujaa contre les ADF, combattants d'origine ougandaise affiliés à l'État islamique, actifs dans l'est de la RDC. Lundi, les deux chefs d'État ont évalué cette opération, dit leur satisfaction et décidé de la poursuivre. [Source RFI]

Côte d’Ivoire : Bras de fer autour du catalogue musical de DJ Arafat

Me Alain Bokola, avocat des enfants mineurs du chanteur ivoirien DJ Arafat et de leur grand-mère Tina Glamour, a publié lundi 11 mai 2026 sur les réseaux sociaux une mise en demeure adressée à un ancien producteur ou promoteur d’artistes résidant à Paris, qu’il accuse d’exploiter sans autorisation les droits d’auteur et droits voisins du musicien décédé.

L’intéressé, non identifié publiquement dans le document, dispose selon son conseil d’un délai de deux mois pour cesser ces pratiques et se rapprocher des héritiers dans le cadre d’une approche amiable, faute de quoi des poursuites judiciaires seront engagées devant le Pôle pénal économique et financier d’Abidjan et devant des juridictions françaises. [Source Benin web tv]

Le Togo réforme la gouvernance de son marché des titres publics

Le ministère des Finances et du Budget a lancé une plateforme de concertation entre la direction du Trésor et de la Comptabilité publique et les spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT), les banques et institutions financières agréées pour intervenir sur ce marché.

Ce nouveau mécanisme poursuit quatre axes : suivre l'évolution du marché des valeurs du Trésor, analyser le fonctionnement des marchés primaire et secondaire, identifier les difficultés rencontrées et explorer les perspectives de financement offertes par les titres publics.

L'objectif est de renforcer la transparence, la crédibilité et l'efficacité du marché national, tout en consolidant la confiance des investisseurs dans le financement public togolais. [Source Togonews]

Angola: Le Président João Lourenço officialise sa candidature à sa réélection à la tête du MPLA

Le Président du MPLA, João Lourenço, a officialisé lundi sa candidature à sa réélection à la tête du parti au pouvoir en Angola, dans le cadre des préparatifs du 9e Congrès ordinaire de la formation politique, prévu en décembre prochain.

Le dossier de candidature a été déposé auprès de la Sous-commission des candidatures, coordonnée par Job Capapinha, par le représentant João de Almeida Martins, au siège national du MPLA à Luanda.

La candidature de João Lourenço intervient alors que le parti intensifie sa réorganisation interne, sa mobilisation politique et sa préparation au conclave qui désignera la direction pour le prochain mandat. [Source Angop]

Offshore : São Tomé-et-Príncipe accélère sa stratégie pétrolière dans le sillage de Petrobras

Longtemps resté à l’écart des grands investissements offshore, São Tomé-et-Príncipe cherche à profiter du regain d’intérêt des compagnies pétrolières pour les bassins frontières de l’Atlantique africain.

São Tomé-et-Príncipe a lancé la semaine dernière un appel d’offres international sur les blocs d’exploration pétrolière 7, 8 et 9 situés dans la partie occidentale de sa zone économique exclusive (ZEE). Les autorités proposent jusqu’à 85% de participation dans les blocs aux compagnies pétrolières intéressées, avec des soumissions attendues avant le 30 juin 2026.

L’initiative intervient dans un contexte de retour progressif des majors et des compagnies nationales sur les zones offshore frontières d’Afrique de l’Ouest et du golfe de Guinée. [Source Agence Ecofin]