Burkina Faso: Où peut bien se cacher le supersonique PDG du Groupe EBOMAF, Mahamadou BONKOUNGOU ?

Installé hors du Burkina Faso depuis 2024, le Fondateur du Groupe EBOMAF et richissime homme d'affaires Mahamadou Bonkoungou, qui est en disgrâce auprès des autorités de la junte militaire au pouvoir à Ouagadougou déploie ses activités dans plusieurs pays africains. Ses cordes d'investissements qui sont visibles à l'étranger avec une stratégie de diversification et d'expansion très ambtieuse affichent tout de même la grande embellie.

Le visage du fondateur du groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, manque bien aux Burkinabè. En dépit de tisser sa toile en Afrique et à l'international, il est le supersonique investisseur le plus absent et le plus remarqué de l'écosystème économique du pays. Initialement centrée sur le marché burkinabè, l'entreprise est devenue progressivement active dans plusieurs pays africains (Togo, Benin, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, Djibouti...), en Amérique, en Asie et en Europe.

L'implantation régionale et mondiale de l'entreprise traduit une stratégie de sécurisation des marchés et de diversification géographique. Le Groupe EBOMAF évolue dans divers secteurs d'activités (BTP, Banque et Assurances, Commerce, Aviation, Grande Distribution, Hôtellerie, Industrie, Loisirs, Mécanisation Agricole, Mines, Pêche, Restauration, Santé, Social et Transports), avec plus de 20 000 employés.

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Bulle d'empathie grossit et stratégie de diversification ambitieuse

Dans le domaine de l'aviation d'affaires, secteur stratégique et porteur d'innovation, le Groupe EBOMAF est une référence avec sa compagnie Liz Aviation. La participation de son PDG à la présentation du Falcon 10X de Dassault Aviation à Bordeaux, en France, en mars 2026, confirme son ambition de s'inscrire dans les réseaux internationaux de l'aviation d'affaires. Cette diversification traduit une volonté d'élargir son champ d'action et de se positionner sur des marchés globaux.

Réseaux internationaux, suspicion et espoirs Ayant pris ses quartiers hors du Burkina Faso depuis 2024, Mahamadou Bonkoungou reste attentif à la conduite de ses affaires au pays. Pris dans une sorte d'étau, ange pour les uns et démon pour les autres, il reste très attaché à son pays. En juillet 2025, EBOMAF a financé à hauteur de près de deux milliard FCFA, une vaste opération d'aide humanitaire comprenant des denrées alimentaires et des équipements d'urgence dans la ville de Dédougou, à l'Ouest du Burkina Faso.

Cette action témoigne d'une volonté de maintenir une présence sociale et solidaire, même depuis l'étranger. Elles renforcent également l'image d'un entrepreneur soucieux de conjuguer réussite économique et responsabilité sociale. La présence de Bonkoungou à l'étranger s'accompagne d'un développement de partenariats avec des acteurs du Sud global, notamment la Turquie.

Ces relations renforcent sa capacité à mobiliser des ressources et à accéder à des opportunités au-delà du continent africain. Elles participent à la construction d'un profil d'entrepreneur transnational, capable de naviguer entre différents espaces économiques et politiques. Plus qu'un simple homme d'affaires, le PDG d'EBOMAF apparaît comme un opérateur économique transnational, dont l'influence s'exerce désormais à l'échelle régionale et mondiale.

Soufflera-t-il sur les flammes d'espérance â recouvrer ses bonnes grâces auprès du régime d'Ibrahim Traoré au lieu d'être perçu à la fois comme un opérateur "incontrôlable et imprévisible" ? Les Burkinabè se tournent les pouces et laissent dérouler tranquillement l'agenda des nouveaux tenants du pouvoir.