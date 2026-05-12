Ethiopie: Le FMI salue les progrès réalisés par le pays dans le cadre de son ambitieux programme de réformes économiques

Addis Ababa — Le Fonds monétaire international (FMI) a salué les progrès significatifs réalisés par l'Éthiopie dans le cadre de ses ambitieux efforts de réforme économique, malgré les pressions économiques mondiales persistantes.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, afin de discuter des progrès économiques de l'Éthiopie, du partenariat entre les deux parties et de leurs priorités communes.

À l'issue de la rencontre, le Premier ministre Abiy a indiqué que la discussion avait porté sur le processus de réforme de l'Éthiopie et les domaines de coopération avec le FMI.

« Nous avons échangé nos points de vue sur les progrès économiques, le partenariat et les priorités communes », a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.

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S'exprimant au sujet des efforts de réforme de l'Éthiopie, Mme Georgieva a salué la résilience dont fait preuve le pays pour surmonter des conditions mondiales difficiles.

« En cette période difficile, l'Éthiopie réalise des progrès impressionnants dans le cadre d'un programme ambitieux de réformes économiques », a-t-elle déclaré.

Elle a également réaffirmé le soutien continu du FMI à la transformation économique de l'Éthiopie.

« J'ai réaffirmé le soutien sans faille du Fonds à cet effort ainsi que son engagement global envers l'Éthiopie et la région », a ajouté Mme Georgieva.

L'Éthiopie mène depuis quelque temps de vastes réformes économiques visant à stabiliser l'économie, à attirer les investissements et à créer une croissance durable, avec le soutien continu du Fonds monétaire international.