Afrique: Des influenceurs sénégalais et béninois séduits par le développement des infrastructures à Addis-Abeba

Addis Ababa — Des influenceurs sénégalais et béninois, qui se sont rendus à Addis-Abeba pour participer au sommet des influenceurs africains réunissant des créateurs de contenu africains, ont partagé leurs impressions à l'Agence de nouvelle éthiopienne que l'Éthiopie est une destination riche en histoires, en opportunités et en expériences encore trop peu connues du reste du continent.

Ils ont également salué le développement des infrastructures de la ville, dont le développement des corridors.

L'influenceur sénégalais, Jaaw Ketchun, s'est exprimé qu'il est émerveillé par la richesse et la beauté de la ville d'Addis-Abeba.

« J'ai été énormément surpris en arrivant ici. Il y a tellement de choses à raconter, tellement d'histoires à partager avec nos communautés », a exprimé l'influenceur sénégalais, JaawKetchun.

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Ce sommet, qui rassemble des créateurs venus de divers pays africains, a permis de créer des liens entre des participants qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas auparavant afin de renforcer l'unité africaine et de favoriser l'amour et la collaboration entre les nations du continent.

Pour sa part, l'nflueneur benoise, Regie Boyzzer, a également souligné que l'Éthiopie reste encore sous-représentée dans les contenus médiatiques africains même s'il y beaucoup de richesses a découvrir.

« On parle très peu de ce qui se passe ici, alors qu'il y a énormément à découvrir », a-elle expliqué.

Parmi les visites marquantes figure celle du Media POA, largement saluée pour son rôle dans la valorisation des récits africains. Comme l'a rappelé l'un des intervenants, il existe suffisamment d'histoires et de talents en Afrique qu'il est urgent de mettre en lumière.

L'accueil réservé aux visiteurs a été un autre point fort unanimement reconnu. « Franchement, je ne m'attendais pas à un tel accueil. C'était exceptionnel », témoigne un participant. Cette hospitalité a contribué à créer un sentiment de fraternité, renforçant l'idée d'une Afrique unie. « Dès notre arrivée, on avait l'impression de se connaître depuis toujours. Nous sommes une famille », ont-ils ajouté.

Les influenceurs ont également été impressionnés par les infrastructures du pays, qu'ils jugent modernes et prometteusesajoutant que l'Éthiopie possède un potentiel immense, tant sur le plan culturel qu'économique.

Selon eux, les créateurs de contenu ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion de ces richesses, en travaillant ensemble pour offrir une image plus juste et positive de l'Afrique.

Pour les influenceurs, corriger la narration africaine à l'échelle mondiale est au coeur de leurs travaux communs appelant à une collaboration accrue entre influenceurs, ainsi qu'à la création de partenariats solides.

« Si nous unissons nos forces, nous irons beaucoup plus loin », affirment-ils, tout en exprimant leur espoir de voir naître de nombreuses opportunités à la suite de ce sommet.

Les participants encouragent également les créateurs de contenu à voyager davantage à travers le continent ajoutant qu'il est essentiel de découvrir d'autres cultures africaines, de partager des expériences et de créer du contenu authentique sans attendre d'invitations particulières. Ils insistent sur le fait que les créateurs africains doivent être proactifs et engagés dans la valorisation du continent.

En outre, ils ont appelé les autorités africaines afin qu'elles soutiennent davantage les créateurs de contenu y compris un accompagnement financier et logistique pour faciliter les déplacements, ainsi qu'un encadrement du secteur afin de professionnaliser ce métier en pleine expansion.

Ils ont également souligné l'importance de lutter contre la désinformation en formant les jeunes créateurs et en les préparant aux exigences du numérique.

Enfin, les influenceurs ont tenu à adresser leurs remerciements aux organisateurs et au peuple éthiopien. « Merci à POA et à l'Éthiopie pour cet accueil à bras ouverts. Nous repartons avec des souvenirs inoubliables et une grande motivation pour continuer à promouvoir l'Afrique », ont-ils conclu ajoutant que ce témoignage collectif illustre une dynamique nouvelle : celle d'une Afrique qui se raconte par ses propres voix, avec fierté et ambition.