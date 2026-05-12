Cote d'Ivoire: Les Éléphants reçoivent la bénédiction des Rois et Chefs traditionnels

À l'approche de la Coupe du Monde 2026 prévue du 11 juin au 18 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la mobilisation autour de la sélection nationale ivoirienne prend une dimension exceptionnelle.

Ce lundi 11 mai 2026, le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, s'est rendu au siège de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels à Cocody pour solliciter les bénédictions des gardiens des us et coutumes en faveur des Éléphants de Côte d'Ivoire.

Une mobilisation nationale autour des Éléphants

Cette visite hautement symbolique s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de solennité et de ferveur patriotique. À travers cette démarche, le patron du sport ivoirien a voulu placer la participation de la Côte d'Ivoire au Mondial sous le sceau de l'unité nationale, des valeurs traditionnelles et de la force spirituelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face aux têtes couronnées, Adjé Silas Metch a rappelé que la Coupe du Monde dépasse largement le cadre du football. Selon lui, il s'agit d'une vitrine internationale pour la Côte d'Ivoire, mais également d'une opportunité de renforcer la cohésion nationale autour d'un idéal commun. « Derrière chaque grande équipe, il y a un peuple, une histoire et des valeurs », a déclaré le ministre, convaincu que les Éléphants auront besoin du soutien de toute la nation pour réussir leur campagne mondiale.

Poursuivant son intervention, il a expliqué le sens profond de cette visite auprès des autorités traditionnelles. « Nous sommes venus porter l'information de la participation de nos Éléphants au Mondial et solliciter les prières des Rois et Chefs traditionnels afin que leurs ondes soient favorables à nos pachydermes », a-t-il indiqué.

Le ministre a ensuite affiché clairement les ambitions de la Côte d'Ivoire pour cette compétition planétaire. « Nous sollicitons votre appui et votre soutien afin que nos Éléphants aillent le plus loin possible. Nous n'allons pas à la Coupe du Monde pour figurer, mais pour aller jusqu'au bout de la compétition », a insisté Adjé Silas Metch sous les applaudissements de l'assistance. Le membre du gouvernement a également salué la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui fait du sport un puissant levier de diplomatie, de rayonnement et d'influence pour la Côte d'Ivoire.

Selon lui, les investissements consentis ces dernières années permettent aujourd'hui au pays de s'imposer progressivement comme une référence du sport africain sur la scène internationale.

Les têtes couronnées promettent leur soutien aux pachydermes

Dans cette dynamique de mobilisation nationale, le ministre a annoncé qu'il procédera, le 2 juin prochain en France, à la remise officielle du drapeau orange-blanc-vert à la sélection nationale avant son entrée en compétition. Un acte symbolique destiné à rappeler aux joueurs qu'ils porteront les espoirs et la fierté de tout un peuple. Prenant la parole au nom des autorités coutumières, Sa Majesté Tanoé Désiré a salué une démarche « respectueuse des racines et des valeurs ivoiriennes ». Il a félicité le ministre des Sports pour son attachement constant aux traditions et à l'unité nationale chaque fois que l'intérêt supérieur du pays est en jeu.

Le président de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels a assuré les autorités sportives du soutien indéfectible des têtes couronnées. Il a également formulé des prières pour que la compétition se déroule dans la paix, l'honneur et le dépassement de soi. Au-delà d'une simple visite institutionnelle, cette rencontre a donné l'image d'une Côte d'Ivoire rassemblée derrière ses Éléphants, où traditions, spiritualité et ferveur populaire se conjuguent pour accompagner les ambitions sportives nationales.

À un mois du coup d'envoi du Mondial 2026, le pays tout entier semble déjà entrer dans l'esprit de la compétition. Une certitude demeure : les Éléphants ne partiront pas seuls en Amérique du Nord. Ils porteront avec eux les prières, les espoirs et la fierté de toute une nation.