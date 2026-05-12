Cote d'Ivoire: Secteur du Btp - Une entreprise ivoirienne obtient la certification internationale ISO

11 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Après un contrôle effectué par les équipes d'« Apave Certification » entre décembre 2025 et mars 2026, une entreprise ivoirienne spécialisée dans le Btp a obtenu sa certification internationale ISO. Désormais, la société Porteo Btp est conforme aux normes ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 45001 (santé et sécurité au travail).

Concrètement, la solidité des processus internes, la gestion des risques liés à la sécurité sur les chantiers, sans oublier le respect de la biodiversité, ont été vérifiés. Selon Gérard Kouassi, directeur général de l'entreprise, cette certification vient reconnaître un travail de fond porté par l'ensemble des équipes. Elle traduit, selon lui, l'exigence quotidienne et l'ambition de délivrer des projets à forte valeur ajoutée. En se dotant de ces standards, cette entreprise ivoirienne consolide sa position sur le marché local et renforce également sa crédibilité sur le marché sous-régional.

Rappelons que le secteur de la construction est historiquement exposé à des risques élevés d'accidents. Ainsi, en plaçant la santé et la sécurité des ouvriers au coeur de sa stratégie, ladite structure s'attaque à un enjeu social crucial. Répondant également à l'urgence climatique, l'adoption de pratiques écoresponsables devient pour elle une nécessité éthique autant qu'économique. Pour les responsables, cette certification marque le début d'un cycle de trois ans d'amélioration continue. Grâce à des audits de surveillance réguliers, ils comptent prouver que l'excellence n'est pas un état de fait, mais une quête permanente.

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