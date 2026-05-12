Le parcours de Souleymane Cissé épouse les contours d'une trajectoire atypique, faite de ruptures fécondes et de reconstructions permanentes. Du terrain aux idées, il construit patiemment une vision du football comme levier de transformation durable.

Né à Kalamon, département de Doropo (Région du Bounkani) dans le Nord Est de la Côte d'Ivoire, il grandit au carrefour de deux héritages familiaux forts : celui des Cissé et celui des Ouattara. Cette double appartenance n'est pas anodine. Elle façonne un regard à la fois enraciné et ouvert sur le monde, une capacité à naviguer entre tradition et modernité. Son arrivée à Abidjan marque un premier tournant. Accueilli par son oncle Haïdara, fervent supporter de l'Africa Sports, il découvre une autre dimension du football. La capitale économique devient pour lui un terrain d'observation privilégié.

Le ballon rond cesse d'être un simple loisir pour devenir un objet d'analyse. Très tôt, il s'intéresse aux dynamiques collectives, aux systèmes de jeu, à la formation des talents. Déjà, une intuition se dessine : le football est un langage universel.

De joueur à penseur du jeu

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Le départ pour la France constitue une étape décisive. À Auxerre, Souleymane Cissé entre dans un environnement structuré, où la discipline et la méthode encadrent chaque progression. Il découvre un football pensé, organisé, conceptualisé. Cette immersion agit comme un révélateur : le talent brut ne suffit pas, il doit être encadré et optimisé.

Son parcours se poursuit en Allemagne puis au Portugal, notamment au Sporting de Lisbonne, où il affine son apprentissage du haut niveau. Mais le destin s'invite brutalement : une blessure au ligament croisé met fin à ses ambitions de joueur professionnel. Là où beaucoup auraient vu un échec définitif, Cissé y perçoit une opportunité de transformation.

La blessure marque une bascule. Le joueur s'efface, le stratège émerge. Refusant toute résignation, il reprend le chemin des études. Il s'oriente vers l'économie du sport, s'intéresse aux modèles de gouvernance, à l'industrialisation du football moderne. Cette démarche intellectuelle lui permet de passer d'une lecture intuitive du jeu à une compréhension systémique.

Sa rencontre avec des figures du management sportif, notamment Luís Campos, enrichit cette mutation. À leurs côtés, il apprend les rouages du recrutement, de la valorisation des talents et de la construction de projets sportifs cohérents. Il comprend que le football est désormais une industrie globale, à la croisée de la performance, de la finance et de la communication.

Monaco, creuset d'une expertise avant le retour aux sources

Son passage à Monaco constitue un moment charnière. Dans ce club reconnu pour son excellence en matière de formation, Souleymane Cissé évolue au coeur d'un système performant. C'est là qu'il croise la route d'un jeune prodige : Kylian Mbappé. Plus qu'un encadreur, il devient un mentor, contribuant à structurer un talent brut promis à un destin exceptionnel.

Cette expérience renforce sa crédibilité et affine sa méthode. Par la suite, il occupe des fonctions de direction sportive dans plusieurs clubs européens, notamment à Nice, Bordeaux et Lausanne. À chaque étape, il observe, expérimente, ajuste. Sa démarche reste constante : comprendre pour mieux agir.C'est toutefois en Côte d'Ivoire que son projet prend toute son ampleur. De retour à Abidjan, il décide de mettre son expertise au service du développement local. À la tête du Racing Club d'Abidjan, il engage une refondation ambitieuse.

Le club devient un véritable laboratoire : formation des jeunes, discipline tactique, ouverture à l'international. Les résultats suivent. Mais au-delà des performances sportives, c'est une méthode qui s'impose, une vision qui se structure.

Un engag ement social structuré

Souleymane Cissé ne se contente pas d'agir, il pense et écrit. Son ouvrage Le foot que nous méritons dépasse le cadre autobiographique. Il s'agit d'un véritable manifeste pour le football africain. Structuré en trois parties, le livre retrace son parcours, analyse les mécanismes de formation et ouvre un dialogue avec des figures du sport. Les préfaces de Didier Drogba et Yaya Touré renforcent sa portée symbolique.

Présenté au récent Salon du livre (Sila 2026), l'ouvrage rencontre un succès notable. L'engouement du public et des professionnels témoigne d'une attente : celle d'une parole structurée sur l'avenir du football africain. Cissé s'impose ainsi comme une voix, au-delà du terrain. Parallèlement à sa carrière sportive, Souleymane Cissé développe une action sociale significative à travers sa fondation. Basée notamment à Yopougon, celle-ci œuvre en faveur des populations vulnérables.

L'accès au sport pour les jeunes défavorisés constitue un axe central. Mais l'action va plus loin : autonomisation des jeunes filles, organisation d'événements éducatifs, prise en charge d'enfants en difficulté. La fondation agit dans une logique de transformation durable. Elle s'investit également dans l'aide au retour des Africains en difficulté en Europe, facilitant leur réinsertion. Cette dimension internationale renforce la portée de son engagement.

Ambition institutionnelle et défis

La candidature de Souleymane Cissé à la présidence de la Fédération ivoirienne de football s'inscrit dans la continuité de cette vision. Il y défend une modernisation des structures, une gouvernance plus transparente et l'adoption de standards internationaux. Mais le contexte reste complexe. Les difficultés récentes du Racing Club d'Abidjan, marquées par des contre-performances et des controverses, illustrent les résistances auxquelles il fait face. Ces épreuves participent néanmoins à forger une stature : celle d'un dirigeant confronté aux réalités du terrain.

Souleymane Cissé incarne une figure singulière du paysage sportif africain. À la croisée du terrain, de la réflexion et de l'action sociale, il développe une approche globale du football. Ce qui le distingue n'est pas seulement son parcours, mais sa capacité à proposer une vision. Une vision exigeante, structurée, tournée vers le long terme. Dans un environnement souvent dominé par l'urgence, cette posture apparaît comme une rareté.

Au-delà de ses fonctions, il s'inscrit dans une dynamique plus large : celle d'une Afrique qui pense ses propres modèles, qui construit ses propres réponses. Et dans cette perspective, Souleymane Cissé n'est pas seulement un acteur du présent. Il est, à bien des égards, un bâtisseur d'avenir.