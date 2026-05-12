Tunisie: Pourquoi voit-on plus de serpents ? Un expert alerte

L'apparition de serpents et de vipères observée durant cette période de l'année constitue un phénomène naturel lié à la saison de reproduction des reptiles, a indiqué l'expert en environnement et secrétaire général de l'Association Observatoire de l'Environnement, Habib Dlensi.

Intervenant ce lundi 11 mai 2026 sur Diwan FM, il a expliqué que cette présence accrue des reptiles correspond à leur cycle biologique habituel, notamment durant la période de reproduction. Cependant, l'expert a souligné que ce phénomène est aujourd'hui amplifié et rendu plus visible en raison de la disparition progressive de leurs habitats naturels, notamment les « tabias », en lien avec l'urbanisation croissante et certains déséquilibres environnementaux, dont la prolifération de la cochenille.

Selon lui, la réduction de ces espaces naturels contraint les serpents à se déplacer vers des zones habitées, ce qui accentue les rencontres avec les populations. Habib Dlensi a également mis en garde contre les conséquences écologiques de cette évolution. La disparition des habitats traditionnels des reptiles pourrait, à terme, entraîner la disparition de certaines espèces et provoquer un déséquilibre au sein des écosystèmes locaux.