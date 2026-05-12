Tunisie: Existe-t-il un lien entre le virus Hanta et le Covid-19 ?

11 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La cheffe du service de réanimation de l'hôpital Abderrahmane Mami, la docteure Jalila Ben Khelil, a affirmé lundi qu' "il n'existe aucun lien entre le virus Hanta et le coronavirus", appelant à éviter toute panique, en raison notamment de la très faible transmission interhumaine et du nombre limité de cas recensés.

Elle a précisé qu'aucun cas de virus Hanta n'a été enregistré à ce jour en Tunisie, soulignant que la situation ne présente pas de risque épidémiologique particulier dans le pays. Intervenant sur Jawhara FM, la spécialiste a rappelé que le virus Hanta est connu depuis les années 1930. Il se transmet à l'homme principalement par les rongeurs, notamment les rats et les souris, via le contact avec leurs excréments ou l'inhalation de poussières contaminées.

Elle a également indiqué que ce virus n'est pas nouveau, contrairement au Covid-19, et qu'il circule essentiellement en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu'en Asie. En Europe, et notamment en France, les cas restent très rares, ne dépassant pas une centaine selon ses indications.

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La docteure Ben Khelil a par ailleurs insisté sur l'absence de traitement spécifique ou de vaccin contre le virus Hanta. Elle a recommandé des mesures de prévention simples, notamment éviter le nettoyage à sec des déjections de rongeurs, utiliser des produits désinfectants adaptés et se laver soigneusement les mains après toute manipulation.

Cette mise au point intervient dans un contexte de vigilance sanitaire accrue, alors que la ministre française de la Santé, Stéphanie Rist, a annoncé la confirmation d'un cas de contamination chez une passagère évacuée d'un navire de croisière. Vingt-deux cas contacts ont été identifiés en France, selon les autorités sanitaires.

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