Tunisie: Mobilité urbaine - Le pays s'inspire du modèle japonais pour le Grand Tunis

Dans le cadre du Projet d'élaboration du Plan Directeur de la Mobilité Urbaine du Grand Tunis (PDMU-GT), une formation a été organisée au Japon au profit de 12 cadres tunisiens issus des ministères de l'Équipement, du Transport et de l'Intérieur, ainsi que de la municipalité de Tunis.

Ce projet est mis en œuvre par l'Agence d'Urbanisme du Grand Tunis (AUGT), en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Cette formation a permis aux participants de mieux appréhender le modèle japonais en matière de développement des transports et d'aménagement urbain, à travers des conférences spécialisées et des études de cas.

Les cadres tunisiens ont notamment rencontré des responsables du ministère japonais des Infrastructures ainsi que de la Metropolitan Expressway Company, et ont effectué plusieurs visites de terrain, notamment aux gares de Hiroshima et Osaka, au quartier d'Umekita, ainsi qu'au réseau métropolitain de Tokyo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces visites ont permis d'approfondir la compréhension du concept de Transit-Oriented Development (TOD), un modèle de développement urbain axé sur le transport collectif et la structuration des villes autour des réseaux de mobilité. Par ailleurs, l'AUGT et les experts japonais impliqués dans le projet PDMU-GT mènent actuellement une enquête-ménages destinée à analyser les pratiques de mobilité des citoyens et à identifier leurs besoins. Cette enquête couvre environ 7 000 ménages répartis sur les quatre gouvernorats du Grand Tunis, à savoir Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous, dans le cadre de la préparation du futur plan de mobilité urbaine.