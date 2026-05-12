Tunisie: Le chinois XPENG introduit ses véhicules électriques intelligents au pays

La marque chinoise de véhicules électriques XPENG a officiellement lancé ses activités en Tunisie avec l'inauguration de son premier showroom à La Marsa, affichant ses ambitions sur un marché encore émergent mais en pleine transition vers la mobilité électrique et connectée.

Lors de la cérémonie de lancement, le directeur général de XPCARS Tunisia, Mehdi Mahjoub, a insisté sur la volonté du groupe de s'inscrire dans les mutations technologiques du secteur automobile, affirmant que "la mobilité connaît aujourd'hui un véritable tournant" marqué par l'évolution des usages, de la digitalisation et des attentes des consommateurs. "Nous ne sommes pas là pour suivre le mouvement, mais pour participer à construire le futur de la mobilité", a-t-il déclaré, mettant en avant une vision centrée sur l'innovation, l'intelligence artificielle et l'expérience utilisateur.

Le responsable a particulièrement insisté sur le potentiel du marché tunisien, estimant que "la Tunisie est prête à accueillir des technologies innovantes" et à s'engager progressivement dans la transition énergétique. Il a toutefois reconnu que le développement de la mobilité électrique dans le pays reste confronté à plusieurs défis, notamment en matière d'infrastructures de recharge. Selon lui, ces contraintes doivent néanmoins être considérées comme "des opportunités de construire, d'innover et de collaborer avec les acteurs publics et privés" afin d'accompagner l'évolution du secteur.

XPENG introduit ainsi sur le marché tunisien trois modèles électriques : les SUV G6 (à partir de 119 950 DT TTC) et G9 (à partir de 175 950 DT TTC) ainsi que la berline P7+ (127 950 DT TTC). La marque met particulièrement en avant les fonctionnalités technologiques embarquées de ses véhicules, notamment les systèmes d'aide à la conduite X-PILOT, les mises à jour logicielles à distance, la connectivité mobile et les capacités de recharge rapide.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son communiqué, l'entreprise affirme vouloir se positionner davantage comme un acteur technologique que comme un simple constructeur automobile. XPENG développe en effet un écosystème intégrant logiciels, intelligence embarquée et services connectés. Mehdi Mahjoub a également indiqué que l'entreprise entend développer progressivement son réseau en Tunisie. Le showroom inauguré à La Marsa, situé sur la route GP9, constitue ainsi la première étape d'un plan d'expansion national.

Au-delà de l'aspect commercial, l'arrivée de XPENG intervient dans un contexte où la Tunisie cherche à accélérer sa transition énergétique et à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Le marché des véhicules électriques demeure toutefois limité, notamment en raison du coût des véhicules, du manque de bornes de recharge et de l'absence d'un écosystème pleinement structuré. Dans ce contexte, l'implantation de nouveaux acteurs spécialisés dans la mobilité électrique pourrait contribuer à dynamiser un secteur encore naissant, alors que les autorités tunisiennes multiplient les initiatives liées à la transition énergétique et à la mobilité durable.